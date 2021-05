Piden justicia por la abuela atropellada y denuncian al hospital Padilla por no asistirla correctamente

Tucumán.- «Escuché un estruendo y algunos gritos. Pensé que habían atropellado a un perro. No podía creer cuando entró mi hija gritando ‘¡mamá, la abuela, la abuela!…’”, recordó Karina Villafañe sobre la tarde de terror que vivieron el sábado, cuando su abuela, Haydée Zurita, fue atropellada por una mujer que escapó en calle Santa Fe al 2.800. La víctima falleció horas después por las heridas provocadas.

En un video que ya circula en las redes sociales se puede ver que una camioneta Toyota Hilux de color oscuro participa de un accidente de tránsito en Santa Fe 2.800, en Villa Luján en la capital tucumana. Si bien las imágenes no lograron captar la colisión, con ellas (y las declaraciones de los testigos), se determinó que sería el vehículo que había atropellado a Tomasa Haydée Zurita, de 70 años y que luego se dio a la fuga. La víctima falleció ayer a la madrugada por las lesiones que presentaba.

Además, los familiares señalaron que en el hospital no habrían asistido correctamente a Zurita. “El médico me dijo que le hicieron una tomografía, que tenía una pequeña fisura de pelvis y que no era para preocuparse», relató Villafañe. La mujer contó que dejaron a su madre en casa y que alrededor de las 23 fueron a hacer la denuncia en la seccional 7ª. “Volvimos urgente porque mi hija nos llamó diciendo que mi mamá estaba mal. La llevamos de urgencia a un sanatorio y ahí los médicos nos dijeron la verdad: que estaba muy grave porque tenía varios golpes en la cabeza. Pidieron la historia clínica a sus colegas del hospital y así nos enteramos: nunca le hicieron la tomografía en el Padilla”, explicó la denunciante sobre este caso que mantiene conmocionado al barrio.

Esta mañana, Jorge Contreras, abogado de la responsable, dio declaraciones en defensa de su clienta, quien está en calidad de aprehendida: Es un hecho bastante traumático para todos pero hay que tener en cuenta que mi clienta no huyó, simplemente estaba resguardando su integridad física y se va a comprobar que ella sufrió agresiones», comentó sobre la fuga. En cuanto al siniestro vial, Contreras dijo, «el impacto no fue fuerte, ella logra frenar. De hecho, no hay sangre en la camioneta. Ella (por la mujer atropellada) fue al hospital Padilla donde fue aparentemente suturada y no quedó en observación. Después se sintió mal y fue a un nosocomio privado donde no recibió atención y donde se produce el deceso».

Fuente: Contexto