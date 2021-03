Separan del cargo a la docente que había denunciado el mal estado de edificios escolares

Tucumán.- La supervisora de educación media Andrea Miguel, que el mes pasado había denunciado el mal estado edilicio de establecimientos escolares, fue separada hoy de su cargo.

Miguel había señalado no sólo el estado actual de las escuelas, sino también la falta de mantenimiento durante todo el pandémico año pasado por parte del Gobierno provincial. «Me acaban de notificar. Vine a tomar vista del expediente a la Secretaría de Educación y me doy con que me separan del cargo sin ningún fundamento y de manera arbitraria. Ahora más que nunca queda claro el absolutismo con que se maneja el Gobierno educativo y provincial y que no permite que los docentes puedan hablar”, dijo, consternada.

Adelantó que iniciará los procedimientos administrativos para denunciar su separación. «Es una injusticia. Estoy convencida de lo que he dicho. Llegué a este lugar de mi carrera docente por concurso, rindiendo muy buenos exámenes. No me voy a callar», avisó.

Añadió que, pese a la situación, no se arrepiente de haber denunciado las condiciones de las escuelas. «Y el peligro que corren los alumnos y docentes en esos edificios en mal estado, en medio de la pandemia. Y lo voy a seguir haciendo; no me van a callar. No quiero ser cómplice de esta situación. Decir la verdad también forma parte de la carrera docente”, afirmó, con vehemencia.

Fuente: La Gaceta