«Ustedes no se dan una idea de lo que yo sentí»: el terror en un monoambiente tucumano

Tucumán.- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, hay tantos departamentos y monoambientes como historias para contar, y la que revelaron en Tucumán Paranormal no es una excepción.

“Hola amigos mi nombre es Sonia soy de Santiago del Estero pero hace un tiempo atrás estudie en la facultad de Tucumán. Mis padres me alquilaban un pequeño monoambiente y tuve una experiencia extraña que quiero compartirla con ustedes. Cierto día me fui a estudiar con unos compañeros, fui a clase en horas de la tarde y volví a la noche a mi departamento”, comienza el relato.

“Llegué, prepare algo para cenar, para después bañarme. Esa noche me acosté temprano y me enganche con una película. Estaba muy concentrada cuando siento que de golpe me levantaron el colchón” continúa la aterradora revelación.

“Obviamente me asusté mucho ya que eso no era normal. Traté de no darle importancia y seguí viendo la peli. A los minutos me vuelven a empujar el colchón pero esta vez más fuerte todavía y sentí una mano fría que me toca la espalda. Ustedes no se dan una idea de lo que yo sentí, por poco me orino encima. Me levanté asustada y vi como una sombra negra que se acercaba hacia mí yo cerré los ojos y me puse a llorar, llamé a mi mamá que obviamente no podía hacer nada ya que ella estaba en Santiago”, confesó, dejando los pelos de punta a cualquiera que pueda ponerse en su lugar.

“Yo le decía que había algo, jamás levanté la mirada. Decidí escribirle un mensaje de texto a unos amigos para que se llegaran a mi casa. En el tiempo que estuve sola el aire en el departamento se hizo pesado yo sentía que algo estaba allí conmigo”, sigue.

“En un momento me fui al baño, me lavé la cara y al enderezarme frente al espejo vi una figura alta oscura salir detrás de mí. Mis amigos llegaron y me fui con ellos. No era la primera vez que me asustaban en ese departamento, por lo que me cambié a las semanas. Fue verdaderamente una situación que hasta el día de hoy la recuerdo”, terminó.

A pesar de que no brindó detalles sobre el lugar en el cual vivió una de las experiencias más aterradoras que pueden sucederle a cualquier persona, lo real es que puede tratarse de cualquier departamento de la capital tucumana.

