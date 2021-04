Video: emotiva despedida a un ferroviario tucumano fallecido por Covid-19

Tafí Viejo.- “Nunca tenía un mal día, siempre buscaba una sonrisa, una broma. Querible, lleno de vida”. Con estas palabras cargadas de emoción, Ariel Espinoza describió a Miguel «Hormiga» Rodríguez, un trabajador ferroviario que el último sábado falleció de coronavirus tras varios días internado.

Tras un breve velatorio, los restos de Miguel fueron trasladados en un cortejo fúnebre el domingo al mediodía, trayecto que fue interceptado por una locomotora en el paso a nivel de avenida Roca – Apeadero Tiro Argentino de Tafí Viejo, que tocó su bocina de manera ininterrumpida como una despedida al trabajador fallecido.

“Los compañeros sentían la necesidad de poder despedirse de alguien que ni los propios hijos pudieron ver con vida en las últimas horas”, contó sobre el momento a eltucumano.com, Ariel Espinoza, compañero y amigo de Hormiga en el Servicio de Locomotoras de Trenes Argentinos, Línea Belgrano en la estación Central Córdoba, entre calles 24 de septiembre y Santiago, de la Capital tucumana.

“Se le pidió al conductor de una locomotora que justo venía, que frene en el cruce para despedir a Miguel, ya que justo estaba el cortejo fúnebre. Estaba su mamá, su papá, su hermana, amigos y compañeros. Todos participaron de eso y es algo que no te vas a olvidar nunca, porque lo homenajeamos con nuestra herramienta. Las locomotoras dan de comer a nuestras familias”, relató emocionado el empleado ferroviario.

Según Ariel, Miguel vivía para su esposa Viviana y sus cinco hijos. “Siempre me hablaba con mucho orgullo de ellos. Muy sacrificado, cuando salía de los talleres iba a hacer albañileria con su papá ya jubilado ferroviario”, contó sobre el hombre de 45 años, que por ser petiso y morocho, se ganó su apodo de Hormiga con el que era conocido por todos.

Espinoza, que además de trabajador ferroviario es periodista, relató el momento en que el covid atacó la vida de Rodríguez, la de él y la de algunos de sus compañeros. “El domingo 28 de marzo, un compañero me llama y me dicen que su esposa se sentía mal y que por contacto estrecho,no vaya a trabajar y me aisle. El lunes me hago el hisopado ─que resulto positivo─ y me dicen que el grupo de Miguel también debían hisoparse, porque los turnos se cruzan”, explicó. “A Miguel le hacen el test rápido y el hispado el martes. Además le hacen placas y sus pulmones salen algo tomados. Al parecer habría acarreado una neumonía porque los compañeros decían que había días que le faltaba el aire. Al otro día lo internan en un clínica de Tafí Viejo, comenzó con complicaciones y ahí le dan el resultado del hisopado que le confirma el positivo”, apuntó Ariel, que aseguró que con el correr de los días, el estado de Hormiga se complicaba hasta que el sábado por la noche recibió la peor noticia.

“Me llamaron el sábado y me dicen que Miguel murió. Imaginate la desazón, me puse a llorar”, confesó el hombre que no dejó de destacar el gran corazón de su amigo.

Sobre el final, indicó que los trabajadores ferroviarios son esenciales, ya que ellos no dejaron de trabajar en la pandemia ya que los trenes son un gran eslabón de la economía del país. “Hoy voy a trabajar sabiendo que no lo voy a cruzar, no lo voy a ver. En algún tornillo o cable que haya que cambiar él estará presente. Esperemos que todos tomemos conciencia”, cerró Ariel pidiendo a los tucumanos cuidarse de un virus que se llevó a uno de sus amigos en tan solo pocos días.

