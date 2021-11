150 docentes egresaron del postítulo de especialización en Educación de Jóvenes y Adultos

En el marco de las políticas educativas impulsadas por el ministro Juan Pablo Lichtmajer, en el Instituto Mercedes Pacheco se llevó adelante el acto de Egreso de Adultos del Postítulo denominado “Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”; dictado en el marco del FORMAR durante los años 2020 y 2021 del que participaron 150 docentes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria y Modalidad de Educación en Contextos de Encierro.

La jornada estuvo encabezada por la secretaria de Educación, Isabel Amate Pérez; acompañada por el subsecretario de Bienestar Educativo, Javier Palacios; la directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Eugenia Dip Torres; la directora de Formación Docente Continua, Cecilia Villanueva; y la coordinadora de la Modalidad de Educación Física, Liliana Jenks; docentes egresados y familias.

“Una vez más los docentes dan cuenta de la importancia de las capacitaciones, y esto es posible gracias a la voluntad política de nuestro ministro – Juan Pablo Lichtmajer – de que las capacitaciones sean gratuitas en el marco del FORMAR. Nos llena de orgullo porque la modalidad de Jóvenes y Adultos es la que más cuidamos y sentimos que renovar y construir desafíos es un continuo de todos los días”, dijo Isabel Amate Pérez.

A su turno, Eugenia Dip Torres agregó “estamos felices de poder haber llevado adelante este postítulo tan importante de especialización en Educación de Jóvenes y Adultos, lo que deja un total de 150 egresados especialistas que a partir de ahora podrán acompañarnos en este gran proceso de crecimiento y construcción que estamos haciendo en la modalidad”.





Maria Laura Leiva, docente de Programa FinES, comunicó “surgió la posibilidad de cursar este postítulo que nos brinda muchas herramientas para poder llegar de mejor manera a nuestros alumnos y poder garantizar esta terminalidad y que puedan tener el derecho a la Educación, entonces feliz de poder estar terminando y agradezco a la directora de nivel y al ministro por esta posibilidad que nos han dado”.

“Este postítulo me deja una satisfacción enorme porque entre tantas idas y vueltas y una pandemia de por medio tuve complicaciones severas pero pude terminar contento. Conocí áreas que mi especialización no tenía, me pareció muy interesante y me ayudó muchísimo en mi carrera como docente, estoy feliz y orgulloso. Agradezco al ministro Lichtmajer que está aportando mucho con el tema de la educación libre y gratuita y me siento honrado en haber pertenecido a este postítulo docente”, finalizó Diego Videla, otro docente.