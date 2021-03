Acidez estomacal: por qué se produce y cómo prevenirla

¨La acidez es un concepto que está muy generalizado en la población por ser un síntoma molesto, como un ardor epigástrico, puede producir reflujo gastroesofágico, ardor toráxico, opresión precordial y generalmente se manifiesta luego de la ingesta de alimentos que pueden aumentar la acidez¨, expresó el jefe de la Unidad de Gastroenterología, doctor Pedro Rubén Farías.

¨Otra posibilidad es el reflujo gastroesofágico que se ve generalmente porque no hay una buena presión entre la unión del estómago y el esófago, y el ácido del estómago refrunce hacia el estómago y se manifiesta muchas veces con sensación de acidez, dolor toráxico y muchas veces a nivel orofaringe, como irritación o tos¨, agregó el especialista.

En tanto, explicó que generalmente la hipersecreción muchas veces produce lesiones en las mucosas que puede provocar una gastritis y, al mismo tiempo, si las barreras mucosas del esófago no están bien constituidas, puede causar -el mismo reflujo o la ingesta de otro gastroirritante- una gastritis erosiva o ulceras gastroduodenales.

Por otra parte, Farías mencionó la hernia hiatal, que es otra patología que tiene mucho que ver con el reflujo gastroesofágico: ¨Puede producir lesiones en el esófago, una estenosis péptica y en casos muy aislados un carcinoma de esófago¨.

El especialista dijo que una vez que el paciente tiene el diagnóstico dado por un profesional, se valora el grado de lesión y ubicación de la lesión: ¨Si existiera una hernia hiatal con esofagitis, cuando no hay una evolución avanzada de la enfermedad, son muy importantes las medidas antireflujo. Esto tiene que ver con evitar alimentos que normalmente aumentan la relajación del esfinter esofágico y provocan la acidez. Entre ellos se encuentran: condimentos, picantes, ajo cebolla mostaza, kétchup, vinagre, alcohol, frituras, cítricos, menta, entre otros¨. Y agregó factores culturales como: no acostarse inmediatamente luego de haber comido, no usar fajas ni elementos que compriman el abdomen, no agacharse con la cabeza inclinada, etc.

Para finalizar, el jefe de la Unidad de Gastroenterología, dijo que el tratamiento a esta patología, se basa en la ingesta de medicamentos que aumenten el vaciamiento gástrico y la presión del esfínter esofágico superior, entre ellos, antiácidos, pero, recomendó a la población no automedicarse ante cualquier síntoma o molestia: ¨No se lleven se publicidades que incitan a consultar por determinado medicamento o a un farmacéutico, debido a que, si la situación se convierte en crónica o persistente, únicamente un profesional, mediante estudios complementarios puede determinar cuál es la etiología de esa acidez¨.