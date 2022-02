Adolescente dijo que iba al colegio a rendir una materia y no volvió: lo hallaron en Villa Gesell

El adolescente de 16 años que era intensamente buscado por la policía tras haber desaparecido ayer cuando salió de su casa en la localidad bonaerense de Villa Ballester, para ir a la escuela a rendir una materia, fue encontrado esta mañana por un primo en la localidad balnearia de Villa Gesell, informó su familia.

“Muchas gracias por la difusión, ayudó un montón, lo encontró mi primo en Gesell, ahora está desayunando en un parador en 121 y playa, y está bien, fue más que una travesura. Se ve que se sintió bien yendo para allá. Ya está por suerte”, dijo Valeria, una de sus hermanas, en declaraciones televisivas.

Al respecto, agregó: “Con él no hablé, mi primo me dijo que lo dejara hablar un rato con él antes. No sabemos aún cómo llegó a Gesell. Hoy a las 6 de la mañana hablé con mi primo y empezó a buscarlo. Lo encontró, me llamó y me mandó una foto”.

Todo se había iniciado ayer por la mañana cuando Francesco Bonomi salió de su casa para ir a rendir una materia, aunque luego se supo que nunca llegó al colegio.

Esta mañana, otra de sus hermanas, Romina, explicó: “Perdimos el rastro de Fran, perdimos el contacto a las 7.50 de la mañana, tenemos el rastro de que tomó un vehículo a través de Cabify con destino a la ciudad de La Plata, que lo conduce un hombre llamado Juan Carlos, y creemos que llegó a La Plata”.

En ese marco, detalló: “Después, a las 15.40, sabemos que intentó hacer una transacción con la tarjeta de crédito de su papá, para viajar a Villa Gesell, donde tienen una casa de veraneo, pero el viaje no se realizó”.

Sobre los últimos días, Romina contó a Télam que, “como todo adolescente, estaba preocupado porque se había llevado algunas materias”.

“Tiene que volver a casa, todos lo queremos ayudar; si me está escuchando, le pido que vuelva, que lo amamos y lo queremos ayudar”, aseguró esta mañana cuando pedía por su aparición.

Según dijeron las hermanas, Romina y Ariadna, el joven habría intentado viajar con una aplicación de viajes a la Costa Atlántica, precisamente a Villa Gesell, donde vive una de sus tías, y finalmente allí fue encontrado por su primo.

El caso, que fue calificado como “averiguación de paradero”, seguirá siendo investigado por la fiscalía en turno del Departamento Judicial de San Martín.

