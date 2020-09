Agentes sanitarios, promotores de salud y un mimo concientizan en el microcentro tucumano

La titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla, aseguró que todas las estrategias son válidas y bienvenidas si cumplen con el objetivo principal: la prevención de contagios por coronavirus. Cómo siguen los operativos de concientización y captación de pacientes sintomáticos.

“Estamos muy preocupados por la cantidad de gente que está en algunos lugares, sobre todo en el microcentro. Estamos trabajando con las estrategias y con la gente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que se cumplan las recomendaciones: el uso correcto de barbijo, el lavado frecuente de manos, la sanitización. Sabemos que disminuyendo la cantidad de personas que salen, también se disminuirá la cantidad de contagios en Tucumán. Esta es una zona muy crítica para nosotros y por ello esta es una de las acciones: detección de febriles en la peatonal. También dentro de las cuatro avenidas en los supermercados, comercios, y con los transeúntes”, se refirió la ministra de Salud Pública.

Hizo hincapié en que actualmente no existen medicamentos ni vacuna para este virus, con los cual hay dos estrategias costo-efectivas importantes: disminuir la circulación de las personas y la detección de pacientes febriles o con síntomas.

En este sentido, contó que además de los agentes sanitarios y promotores de salud, hay un mimo en el paseo público que colabora con el objetivo: “Hace señas para que las personas cuando están muy juntas se distancien, que se coloquen mejor el barbijo. Todas las estrategias son bienvenidas siempre y cuando sea para concientizar y para que la gente cumpla con las medidas. Para cuidar a los que más queremos. Esto va a pasar y cuando pase, va a dejar a muchas personas fallecidas. Entonces queremos mitigar de la mejor manera el daño que pueda hacer la pandemia”.

Por último, recordó que detrás de todo esto hay un gran número de personal hospitalario entre médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, personal de limpieza y alimentación, que hace más de 120 días que trabajan sin descanso para asistir a todos los pacientes con COVID-19.

“Si bien es nuestra obligación, nuestro trabajo, hay personas que no creen en esto o que dicen “No me va a pasar”, y por detrás hay un gran esfuerzo en los hospitales con todo el personal. Les pido a todos los tucumanos, a toda la comunidad, que no salgamos si no es necesario, si no es indispensable; no expongamos a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos, a aquella persona que tiene alguna patología, porque los podemos perder. Es un virus que contagia mucho y para algunas personas es grave, es mortal. Solos no podemos, hoy tuvimos reunión con autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el doctor Ocaranza, viendo las estrategias para esto, para disminuir la circulación acá por ejemplo en este microcentro que nos preocupa mucho. Hay que cuidarnos”, llamó a la conciencia la funcionaria.