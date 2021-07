Alfredo Miroli ayudará a concientizar a adolescentes tucumanos sobre la vacunación

El reconocido inmunólogo de Tucumán, Alfredo Miroli, se reunió este viernes con la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, y sostuvo que “han terminado los ensayos en el mundo con algunas vacunas para empezar a inmunizar a personas entre los 12 y 18 años”. El objetivo del encuentro fue empezar a elaborar los contenidos de información para esa franja etaria y comenzar a comunicar.

“Felizmente ya se puede empezar a inmunizar. Ya se ha vacunado a la mayoría de la población adulta en el mundo y ahora se abre hacia los adolescentes y se están haciendo los ensayos para los niños”, explicó Miroli.

En la oportunidad, el profesional contó que en el mundo se está viendo que hay muchos adolescentes que rechazan la vacuna, ya sea por ellos o por mensajes de los padres que tienen dudas.

“Tenemos que tratar de seducirlos hacia la vacuna, que reconozcan la realidad y que puedan adherir a vacunarse con entusiasmo, alegría y ganas de generar una inmunidad protectora. Para eso hay que darles información, no son malas personas los que dicen, no me voy vacunar, sino que tal vez les falta información entendida, no solo dada”.

Miroli manifestó que por sus años de experiencia en comunicarse con los adolescentes y con los jóvenes, la ministra le pidió colaborar en este programa de comunicación. “Acepté gustosamente, por lo que haré uno o dos programas para llevar contenido a los jóvenes. Hay que hacer encuentros a través de los medios masivos de comunicación, por ejemplo preguntas y respuestas entre la gente del Ministerio y yo, para ir aclarando lo que son las preguntas habituales de la comunidad. Algún programa también en los sistemas de redes y seleccionar para dar charlas presenciales, seleccionando cierto grupo de jóvenes”.

Por último, el profesional resaltó que la comunidad tiene un solo rival que se llama SARS CoV2 y que está generando algo que nadie quiere que se llama Covid-19, la enfermedad de la pandemia.

“Competimos contra el virus y para ganarle hay un arma que es la vacunación, por lo que tenemos que lograr ganarle al virus con educación y vacunación”.