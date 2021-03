Alumnos de Enfermería marcharán hoy hacia el Rectorado de la UNT

Los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán convocaron a una marcha de protesta. Los alumnos, en especial de tercer año de esa disciplina académica, realizarán una concentración frente a las oficinas del Rectorado de la UNT.

Una alumna de dicha carrera en diálogo con LV12 Radio Independencia explicó, “Estoy respaldando a más de 300 compañeros que estamos en una situación bastante triste. Estamos a un paso de recibirnos y nos quieren prácticamente asimilar a un plan que realmente consta de muchas más materias de las que nosotros tenemos y sería volver a primer año”.

“Yo soy alumna de tercer año, nosotros por el año 2020 que ha afectado a todos, ya sea algunos compañeros por ejemplo por falta de internet, que no tienen conexión, trabajo o por también estar con la enfermedad del Covid-19 y no pudieron acceder, entonces quedaron libres. No tienen la posibilidad de volver a cursar de nuevo porque el año pasado terminó tercer año”, reconoció.

Por otro lado, contó que actualmente están terminando parciales que tendrían que haberse dictado en el 2020 y que recién ahora están rindiendo y terminando la carrera que era del año lectivo 2020.

“Venimos desde el 2019 reclamando esta situación, en aquel año si bien no nos vimos como hoy tan afectados, por eso queremos convocarlos a esta marcha. Nosotros hicimos muchas notas, se las presentó y la directora nos dio una respuesta hace dos semanas más o menos, que nos iba a armar un combo, un modulo en el cual contaba que en un primer cuatrimestre podíamos realizar primer y segundo año y en el segundo cuatrimestre el tercer año”, agregó.

Respecto a esa posibilidad, explicó: “Nosotros no queremos módulo, no queremos que tampoco nos regalen absolutamente nada, lo que queremos es finalizar con nuestro plan 89 o al menos que haya una posibilidad de que nos prorroguen. Yo conozco muchas facultades que iniciaron un plan nuevo pero no perjudicaron al alumnado del plan viejo, les dieron así una prórroga para terminar en dos años o tres años. En la Escuela de Enfermería de la Universidad estamos bastante afectados y no estamos respaldados por absolutamente nadie, llámese Centro de Estudiantes, directora. Venimos con esto hace ya casi dos años y no tenemos respuestas”.

Por último contó: “Siempre se eleva una nota al concejo pero nunca en sí hay respuestas para nosotros, para la no asimilación. No queremos eso, no queremos que nos perjudiquen, queremos terminar la carrera, queremos recibirnos y yo creo que hoy en día ya sea Tucumán, en Argentina, la necesidad de un enfermero, la necesidad de nosotros de trabajar es muy importante y vale para todos”, finalizó.

Los alumnos se reunirán en General Paz y Jujuy en la puerta de la Escuela de Enfermería y luego partirán hacia el Rectorado de la UNT. En las redes, expresaron: “Jueves 25/3 gran marcha por el No a la asimilación al nuevo plan para los alumnos de 3° Año de la Escuela de Enfermería de la UNT. Queremos terminar con el plan que comenzamos. No pedimos que nos regalen nada; queremos rendir nuestros últimos finales. Queremos recibirnos”.

