Ángela Leiva recibió el alta tras ser internada por coronavirus, pero deberá continuar en reposo

Ángela Leiva fue una de las participantes del Cantando 2020 que en las últimas semanas se contagió de coronavirus. Afortunadamente y luego de que su contagio se complicara y debiera ser internada, recibió el alta médica y continuará con el tratamiento en su domicilio, aún con distancia social y reposo.

Así lo dio a conocer este martes por la tarde través de su cuenta oficial de Twitter, para llevar tranquilidad a sus seguidores y quienes la acompañaron con mensajes de apoyo. «¡¡Ya me voy a casa!! Sigo en casa de reposo pero ¡¡ya tengo el alta de Covid!! Gracias a todos por preocuparse. Los amo” (SIC), escribió la intérprete de tema Amiga traidora.

Además, minutos más tarde, la cantante publicó en su Instagram Stories publicó un video donde dio más detalles sobre su estado de salud. “Después de haber pasado un fin de semana acá internada, quiero contarles que ya me dan el alta. Quiero agradecer inmensamente a la gente del Sanatorio de La Trinidad de Quilmes y a todo su personal de salud que me ha tratado excelente. Me han cuidado y me han protegido en esta secuencia que tuve que vivir. Siempre estuve bien y la internación fue por protección y control. Me voy a casa muy contenta y feliz”, relató en la filmación la participante del certamen de La Flia.

Recordemos que en el Cantando 2020, también se contagiaron recientemente Lucas Spadafora y Lola Latorre, la pareja de jóvenes que al igual que Lanzelotta y Leiva, tienen a Natalia Cociuffo, como a su coach. En el certamen de El Trece fueron reemplazados por Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

A través de Instagram, la hija de Yanina y Diego Latorre confirmó la noticia y les llevó tranquilidad a sus seguidores afirmando que estaba “súper bien”. Su compañero dio positivo unos días más tarde y grabó un video en la red social para contarlo: “Bueno gente, después de cuatro hisopados y un análisis de sangre finalmente di COVID positivo. La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, ¿vieron que no estuve apareciendo? Bah, el lunes aparecí un ratito para decir que no tenía COVID… La cagué ¿para qué lo dije? Igual nada, lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte para mí”.

Fuente Infobae