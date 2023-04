“Aquí salvaron mi vida”: Alberto recibió el primer trasplante de medula ósea en el norte argentino

Alberto fue diagnosticado con una patología onco-hematológica conocida como mieloma múltiple y se ha convertido en el primer paciente trasplantado de médula ósea en el hospital Néstor Kirchner, un proyecto por el que se soñó y trabajó arduamente a lo largo de más de 3 años desde el Sistema de Salud Pública de Tucumán y que hoy es una realidad para todos los tucumanos y vecinos de la región NOA que lo requieran.

El camino recorrido por Alberto para llegar a su fin tan anhelado inició en el hospital Padilla y no puede evitar la emoción al recordar, hoy en etapa de controles luego de su exitoso trasplante de médula ósea concretado en el hospital Kirchner, todo lo que implicó para él ser recibido y atendido íntegramente en el sistema público sanitario: “Lo mejor que me ha pasado ha sido la atención que recibí. De punta a punta una atención espectacular y por eso de mi parte solo tengo palabras de agradecimiento para todos, la forma en como me han atendido, como te tratan y todo el proceso de recuperación o de curación, hasta que llegué al hospital Kirchner, es un equipo inmenso aquí, lo mismo que en el Padilla”.

El proceso ha sido extenso y exhaustivo, tanto por parte de la provincia como de Alberto para poder llegar a este feliz desenlace y en ese sentido el paciente no puede dejar de manifestar su sorpresa al entender la magnitud de lo vivido:

“Yo no pensaba que esté tanta gente involucrada, tanta gente en juego para llegar a esto y hay que destacar también el profesionalismo de todos para poder llegar a un evento como este de lograr tener un lugar de trasplante de médula en el norte. Se puede creer en la salud pública de Tucumán ¿cómo no van a creer? Si tenemos la institución que hizo esto posible, ¿cómo no creer en la salud pública? que ofrece atención gratuita, buena y también contención para la familia. Aquí hay un equipo espectacular”.

“Aquí salvaron mi vida, yo venía mal, por eso vuelvo a repetir mis palabras de agradecimiento, si le sirve a otros pacientes mi testimonio, tienen que venir sin dudarlo, vengan a la salud pública, porque hay medios y equipos para sacar todo este tipo de problemas adelante, por eso como una reflexión a la población le diría que deben tener siempre más respeto y consideración con los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales, que están sobrecargados y aun así nos atienden con la mejor predisposición”, destacó.

Isabel, la esposa de Alberto, quien lo acompañó en todo su recorrido, se manifestó alegre y sumamente agradecida por la recuperación de su pareja: “Siento mucha emoción de poder verlo bien. En realidad fuimos bendecidos, siempre hemos andado bien, creo que hemos accedido a las personas justas en todo momento. Nuestra familia se conforma así, él tiene sus hijas por un lado y yo mis hijos por otro, somos una familia ensamblada donde nos llevamos muy bien gracias a Dios”.

Un largo camino

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, hizo manifiesto el honor que como tucumano le genera este acontecimiento histórico para la salud de la región: “Alberto es el primer paciente trasplantado en el norte argentino y esto no hubiera sido posible si no hubiese habido una política pública apoyada por el gobierno de la provincia, este es un proyecto que inició la doctora Rossana Chahla cuando era ministra de salud de la provincia y que hemos continuado. Esto se logra cuando se cuenta con el apoyo del gobierno, la coincidencia con el Ministerio de Salud de la Nación, INCUCAI y todo un equipo humano como el conformado por las doctoras Figueroa y Pagani, que se tuvo que capacitar y que recibió las obras de alta complejidad que había que hacer en este hospital, además de los pacientes que nos siguen y confían”.

“Hoy podemos decir con orgullo que somos la primera provincia y la primera institución pública que puede hacer este trasplante y que va a garantizar la atención no solamente de los tucumanos, sino de todos los pacientes del norte que tendrán que afrontar menores costos, ya que no necesitaran viajar y evitaran el desarraigo del paciente del resto de la familia. Esto representa ventajas por donde se mire y es gracias a que hay una política pública que se continúa, por eso reiteramos el agradecimiento a la doctora Rossana Chahla, que hoy desde la Cámara de Diputados y como candidata a intendente también está apoyando enfáticamente todos los proyectos para el fortalecimiento de la salud pública de Tucumán”, reflexionó.

La actual Diputada Nacional y ex ministra de Salud de la provincia, doctora Rossana Chahla, se expresó contenta por el logro alcanzado: “Este es un sueño que empezamos hace aproximadamente tres años con un proyecto de la doctora Flavia Figueroa y todo un equipo, de trabajar para dar este tipo de respuestas, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que tienen esta patología, leucemias, mielomas múltiples, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, que hasta ahora necesitábamos derivar para su atención. Esos pacientes muchas veces son adolescentes o niños y sus mamás y familias tenían que estar con ellos mucho tiempo afuera de la provincia, dejando otros hijos acá, sufriendo ese desarraigo que tanto duele y cuesta desde lo económico y sentimental”.

Siguiendo esta línea Chahla destacó que el ministro Luis Medina Ruiz no solo dio continuidad a esa obra que había iniciado durante su gestión, sino que la profundizó para que hoy pudiera estar terminada y en efectivo funcionamiento: “La idea era que los tucumanos se puedan tratar en Tucumán, cerca de sus familias y afectos y que el transitar de esta enfermedad tan difícil y tan compleja sea resuelto en nuestra provincia. Este es el único centro público del norte argentino”.

El subdirector del hospital Néstor Kirchner, doctor Alberto Weisemberg, destacó que la exitosa intervención fue resultado de un arduo proceso que abarcó más de tres años: “Fueron años desde que se presentó el proyecto, se llevaron adelante las capacitaciones necesarias y la obra en sí para constituir la infraestructura que se requería, a la vez que se seleccionó a todo el recurso humano para poder llegar a esta meta. Estoy orgulloso de pertenecer a esta institución y al Ministerio de Salud Pública que lleva adelante políticas de salud para el verdadero mejor estar de todos nuestros conciudadanos”.

Respecto a cómo se constituirá la logística de trabajo del servicio de aquí en adelante, el profesional comentó que, como siempre al principio, se empieza con un determinado tipo de trasplantes -en este caso los denominados autólogos, para los cuales se recibió la correspondiente habilitación por parte del INCUCAI, institución referente a nivel nacional y encargada de las diferentes auditorias que darán cuenta de cómo se está trabajando-. Luego de haber logrado ciertos objetivos, tanto en la capacitación como en el número de trasplantes, se puede progresar hacia otro tipo de trasplantes.

“Creo que el INCUCAI nos eligió a nosotros no solamente para ser referentes de Tucumán, sino de todo el norte argentino. Entonces, nos parece importante para todos valorar de nuevo la salud pública en Tucumán y valorar el recurso humano, porque podemos tener infraestructura de la mejor, pero sin el recurso humano capacitado, sin todo el personal de salud, no podríamos hacer nada”, refirió.

Por su parte la jefa de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, doctora Flavia Figueroa, adhirió al profundo orgullo que le genera formar parte de este grupo de trabajo: “Yo quizás soy la cara visible de un equipo multidisciplinario. Somos en esta institución aproximadamente 300 agentes, si bien el Departamento de Hematoncología está compuesto por médicos clínicos, infectólogos, hematólogos, kinesiólogos, psicólogos, hemoterapistas, técnicos de laboratorios, bioquímicos y farmacéuticos, contamos con el sostén de los distintos servicios y departamentos del hospital, lo que nos permite en toda la primera instancia de evaluación pre-trasplante, que el paciente llegue en óptimas condiciones”.

“Este es un logro histórico que va a marcar un cambio en pos del beneficio de los pacientes, evitando esta problemática tan conocida que es el desarraigo. Alberto es un paciente que tiene una patología onco-hematológica conocida como mieloma múltiple y que hacía tratamientos quimioterápicos de forma ambulatoria, llegó hace aproximadamente 60 días en muy buen estado general con una buena respuesta al tratamiento que fue instaurado”, detalló la profesional.

En este sentido Figueroa comentó que durante la etapa de evaluación pre-trasplante se hicieron inclusive cirugías, y endoscopías porque tenía un antecedente familiar. El 16 de marzo comenzó el proceso de estimulación, posteriormente de colecta de las células, se realizó un esquema de acondicionamiento y finalmente el 22 de marzo se hizo el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, conocido popularmente como trasplante de médula ósea.

“Alberto cursó una internación sin grandes inconvenientes y estuvo de alta institucional el martes 4 de abril, lo cual no es muy frecuente en estos casos complejos. De todos modos este equipo y esta institución está preparado para afrontar las distintas complicaciones que pueden poner en riesgo de vida al paciente”, concluyó la especialista.