Argentina, a punto de superar las 37 millones de dosis contra el coronavirus

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió en la tarde del sábado hacia China para traer más dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, en el marco del operativo de diez vuelos desplegados durante el mes de julio para transportar 8 millones de dosis, en tanto que hoy arribarán al país más de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca.

Con estas nuevas partidas de vacunas la Argentina superará las 37 millones de dosis recibidas desde el inicio de plan de inmunización de la población, a las que se sumaron el viernes por la noche 3,5 millones de Moderna, donadas por el Gobierno de los Estados Unidos a nuestro país.

La llegada -hoy- de un nuevo lote de vacunas que forman parte del convenio bilateral con México fue confirmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, desde Londres, donde mantuvo la semana pasada reuniones de intercambio de experiencias con funcionarios y laboratorios británicos.

“El día lunes, la Argentina va a estar recibiendo 1.349.700 dosis de AstraZeneca de este compromiso bilateral y nos han ratificado que están confirmados los vuelos para este envío”, dijo la titular de la cartera de Salud en una entrevista con Télam en Londres.

En tanto, el Airbus 330-200, matrícula LV-GHQ, bajo el número de vuelo AR1086, despegó a las 13.04 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizará una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta y su regreso se encuentra programado para las 19.10 del lunes, bajo el número AR1087.

El vuelo es el séptimo de los diez confirmados durante el mes de julio que traerán un total de 8 millones de dosis de la vacuna producida por el China National Pharmaceutical Group Corp.

“Durante toda esta semana hubo al menos un avión de Aerolíneas saliendo o llegando con vacunas. Es un esfuerzo logístico que da como resultado millones de personas que van a recibir su dosis en los próximos días”, dijo Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas.

El viernes llegaron tres vuelos: uno desde Beijing y dos desde Memphis, siendo el mayor arribo de vacunas en un solo día con más de 4.2 millones de dosis.

Además de esas vacunas llegadas de China, arribaron en la noche del viernes 3,5 millones de dosis de vacunas Moderna donadas por los EEUU, en lo que representa la entrega más numerosa a una sola nación latinoamericana por parte de la administración de Joe Biden.

Según los datos actualizados del monitor público de vacunación, hasta este lunes fueron distribuidas en todo el país 30.295.044 de dosis y aplicadas 27.430.531.

Por su parte, la empresa completó 13 vuelos a Beijing en los que se trasladaron 9.803.000 dosis de Sinopharm, 22 vuelos a Moscú que suman 11.813.375 dosis de Sputnik V y 2 vuelos desde Memphis con 3.500.000 dosis de Moderna.

En total, Aerolíneas Argentinas trajo al país 25.116.375 en 37 vuelos realizados.

El viernes por la noche, al recibir los dos vuelos de Aerolíneas con 3,5 millones de dosis donadas por el gobierno de Estados Unidos, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dijo estar “expectante” para avanzar en la vacunación entre las personas de entre 12 y 17 años, para lo cual, dijo, se está “esperando la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria norteamericana”.

En el mismo sentido se expresaron el ministro y viceministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, quienes consideraron que es “inminente” esa aprobación para poder iniciar la inoculación de los menores.

En tanto, funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos celebraron la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y destacaron la importancia de la colaboración conjunta para superar la pandemia.

“¡Nos complace compartir con Argentina 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna Covid-19!. Continuamos trabajando para que la mayor cantidad de vacunas seguras y efectivas lleguen a la mayor cantidad de personas en todo el mundo lo más rápido posible”, expresó el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en su cuenta de la red social Twitter.

We are pleased to share 3.5 million doses of the Moderna COVID-19 vaccine with Argentina! We continue to work to get as many safe and effective vaccines to as many people around the world as quickly as possible. pic.twitter.com/5lhKdbjEec