Biocidio de la tapir “Suyana”: “Hay poco interés de la justicia”

El viernes pasado desde la Reserva Experimental Horco Molle, difundieron a través de sus redes sociales que habían perdido el registro de Suyana, una tapir que fue liberada hace aproximadamente 5 meses, en el Área protegida del Parque Sierra San Javier. Finalmente, el sábado, se confirmó la peor noticia con la muerte de la tapir.

En este contexto Ana Paula López, coordinadora de educación ambiental de la Reserva de Horco Molle, brindó una conferencia de prensa donde habló sobre la causa que se está llevando adelante por la muerte de la tapir Suyana.

«Lamentablemente tenemos que confirmar que Suyana ha sido encontrada muerta, y tenemos los datos de la persona que cometió este asesinato, lamentablemente no podemos darlo por una cuestión de privacidad y para mantener la causa en el curso en el que se encuentra, ahora estamos esperando que se haga un allanamiento en la propiedad de esta persona, y esperamos que la Justicia actúe», reveló.

«No sabemos exactamente donde la mató. Nosotros la liberamos dentro del Parque Sierra San Javier, probablemente haya salido a la finca y ahí es donde se encuentra con esta persona, no tenemos certeza de eso, pero ya sea que él haya entrada al parque o Suyana salió, es un delito y tiene que pagar por eso. Es solo una persona la que participó del hecho, es el cuidador de la finca y nos han llegado datos de que es una actividad habitual mientras él trabaja», explicó López.

«Este es el primer caso porque nosotros el año pasado liberamos dos tapires, hasta el momento estaban bien, hasta que perdimos el contacto con Suyana, comenzamos a buscarla y nos dimos con la noticia de que estaba asesinada. Hay otra tapir que está en libertad que es Sami, así que esperamos que no corra con la misma suerte, pero si la justicia no se apura no sabemos qué va a pasar. Le pedimos a toda sociedad que, si va a caminar al Parque Sierra San Javier y se la cruza a no la toquen, no la molesten, ella está muy bien, está controlada, la estamos vigilando» agregó la coordinadora.

¿Quién mató a Suyana?

«Estamos esperando que la fiscal envié la orden de allanamiento a la vivienda de esta persona», informó López y explicó: «Como todo lo que pasa con la fauna silvestre hay poco interés, supongo que tendrán casos prioritarios y no le están dando toda la importancia que merece, a nivel nacional hay muchos casos similares con yaguaretés y otros animales que han llegado a un buen final, por lo menos han logrado presentar la denuncia y que la misma avance, así que esperamos que suceda igual en este caso», explicó Ana Paula López .

«Creo que, para mantener una calidad de vida buena para las personas, es importante tener una buena calidad en nuestros ambientes, y la fauna aporta a esa calidad ambiental, el tapir es un constructor de paisaje, que permite la biodiversidad de las yungas, entonces, es sumamente importante el rol ecológico que cumple para que nosotros tengamos buena calidad de vida en las ciudades», finalizó.

