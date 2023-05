Bronquiolitis: “La prevención se hace en base a evitar el contagio de los niños pequeños”

Así lo aseguró el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, en cuanto a las recomendaciones a tener en cuenta por los casos de bronquiolitis.

Sobre esto, el ministro expresó: “La bronquiolitis es una enfermedad que afecta a niños desde recién nacidos hasta dos años, fundamentalmente la produce un virus, el sincitial respiratorio, en un altísimo porcentaje de los casos, que es transportado por los adultos y lo padecen los niños pequeños. Esta enfermedad produce una inflamación de los bronquiolos, que son los bronquios más pequeños, que al estar inflamados se obstruyen y producen una dificultad respiratoria que muchas veces necesita un soporte de oxígeno o algunas terapias como por ejemplo la cánula de alto flujo que es una innovación tecnológica que estamos aplicando y otras veces, intubación con asistencia respiratoria”.

“Pedimos a la comunidad, sobre todo a las embarazadas que están cursando el último trimestre y que van a tener el bebé en este tiempo de frío y cambio de tiempo, cuidarlo. Cuando nazca el bebé, aislarlo del resto de la familia, una buena higiene de manos con agua y jabón o con alcohol en gel o diluido, uso de barbijo cuando se acerquen al bebé recién nacido”, destacó.

“Hemos visto chicos de 15 días internados, porque se contagiaron de nosotros sin querer, de los adultos o del hermanito más grande, que de pronto traslada el virus y lo contagia; y necesita después una internación. Lo más importante es la prevención y se hace en base al aislamiento del resto de la familia y de los vecinos. Nunca se debe darles un beso en la cara, tampoco darle un beso en la mano, ya que luego el bebé se lleva esa mano a la boca”, enfatizó.

Al mismo tiempo agregó: “Por supuesto, en el momento que empiece con secreción nasal, con tos, la consulta inmediata, sobre todo si el bebé de pronto no se alimenta bien o no duerme normalmente. Los signos de gravedad para evaluar y llevar al niño rápidamente a la guardia es cuando no se alimenta correctamente, no toma el pecho o la mamadera, o no duerme adecuadamente. Esos son signos que están diciendo que el niño está enfermo de forma moderada o grave. Así que, fundamentalmente la prevención se hace en base a evitar el contagio de los niños pequeños y por otro lado, si se enferma hacer la consulta oportuna”.