Buscan garantizar la atención de pacientes covid-19 positivo en el sector privado

Esta viernes la titular de la cartera sanitaria, doctora Rossana Chahla, mantuvo un encuentro con las autoridades de la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Clínicas y Sanatorios para sentar bases en común respecto a la asistencia de pacientes con coronavirus.

Sobre esto, la ministra Chahla manifestó: “Quiero agradecer al defensor del Pueblo por la deferencia que tuvo de reunirnos hoy, porque la verdad que era un problema que preocupaba y ocupaba al sistema provincial de salud desde hace varios días. Anoche (por el jueves) tuvimos una reunión con el gobernador y le planteamos la situación de que los pacientes COVID-19 positivos que no eran recibidos en clínicas privadas. Aun teniendo obra social, nosotros tenemos 115 internados en nuestros hospitales”.

Y en este marco, la funcionaria agregó: “Creemos que si bien la salud es una, el financiamiento de la misma puede ser público o privado, y con esa cuestión hay mucha gente que paga su obra social o prepaga y es una afiliado durante muchos años, y cuando la necesita también debe tener una respuesta de las mismas. Tuvimos varias personas que estaban muy preocupadas porque su obra social no les permitía internarse en ningún otro lugar que no sea el sistema público. Esto lo venimos planteando y trabajando con el sector privado desde enero, febrero, con los consultorios de febriles, cómo teníamos que hacer. Desde el sistema público no tan sólo hemos capacitado a todo el personal en bioseguridad, sino también en formar hisopadores y que lo hagan ahí, en todos los materiales necesarios para hisopar y mandar todo el procesamiento, el diagnóstico. Tuvimos la desgracia de tener muchos pacientes con COVID positivo los cuales no tuvieron respuesta del sector privado y la verdad que tuvimos muchas quejas. No tenemos que ver nosotros, pero sí podemos trabajar en conjunto con la Defensoría para poder solucionar este problema”.

Así también, el defensor del Pueblo, contador Fernando Juri Debo, agradeció a la ministra que hizo la reunión y lo recibió junto al gobernador, el vicegobernador, el fiscal de estado, legisladores, y se planteó esta problemática.

Adelantó que la doctora Chahla ya designó quien estará en su representación para las próximas reuniones, las cuales pretenden solucionar el problema de financiamiento respecto a las obras sociales y que los pacientes con coronavirus sean atendidos adecuadamente.

“Si es necesario la defensoría hará un amparo colectivo contra las obras sociales o sobre el sanatorio que no presta el servicio. Primero, se va a resguardar el derecho del afiliado y segundo el abandono de persona. No puede ser que una persona que sufre de una enfermedad en pandemia, sea estigmatizada, que empiece a recorrer todos los sanatorios en busca de una cama”, subrayó Juri Debo.

Además, detalló que hoy recibieron una denuncia contra una prepaga debido a que quisieron que el afiliado firme que si tiene COVID-19, la prepaga no puede brindarle el servicio: “Ante eso si vamos a hacer un amparo. Estamos en una emergencia; vi la predisposición de clínicas y sanatorios de resolver. La ministra como bien lo dijo, van a dictar las normas y se va a ayudar. Actualmente, hay 120 pacientes que están con coronavirus y están siendo atendidos por el sistema público y no deberían estar ahí porque tienen su obra social. Deberían ser atendidos por el sanatorio y clínica que corresponde según su obra social. Queremos que en esta mesa de diálogo se resuelva el tema”.

Por su parte, el presidente de Clínicas y Sanatorios de Tucumán, doctor Eduardo Luis Vega Olguín, manifestó: “Con mucho agrado vimos que nos hayan invitado a participar de esta reunión para tener en cuenta nuestro punto de vista. Los sanatorios que participan en la asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán son prestadores de servicios de salud y esa es nuestra razón de ser. Tenemos todas las esperanzas de que esta puerta que se abrió a través de la Defensoría, con la cual nos vamos a reunir la semana que viene, arribe a un buen fin”.

