Cada vez son más jóvenes los pacientes con Covid internados advierten desde el Padilla

En el marco de la emergencia sanitaria que implica la pandemia de coronavirus que afecta a la provincia, la directora del Hospital Padilla, Olga Fernández, se refirió a la situación vivida en la guardia del centro de salud con un paciente que destruyó un respirador y un monitor en una sala donde ingresan pacientes con Covid y que hoy se encuentra enjuiciado, bajo prisión preventiva. También, detalló cual es la ocupación de camas de pacientes con Covid en terapia intensiva y dio recomendaciones para evitar contagios.

Fernández comentó: “Esto ocurrió en la madrugada del viernes pasado en una sala donde ingresan pacientes graves que necesitan un respirador para salvar sus vidas. Al lugar llegan muchos pacientes, inclusive allí son atendidas hasta 20 personas. Este paciente estuvo agresivo con personal del 107 y médicos y agentes de seguridad del hospital. No se dejó hacer estudios. Pateó y tiró un respirador”.

La médica sostuvo que el Hospital hizo una denuncia y, desde el Poder Judicial, se actuó de manera inmediata. Ese mismo día se dispusieron medidas judiciales y se dictaminó la prisión preventiva del sujeto. Además, se solicitó un peritaje del equipamiento dañado que tiene un costo aproximado de $1.2 millones.

“Tanto el respirador como el monitor fue repuesto por el Ministerio de Salud de la provincia. Es algo de gran valor y de muchísima necesidad”, comentó.

Ocupación

“La Terapia Intensiva para pacientes Covid hoy está ocupada en todas sus camas y la Terapia Intermedia con 22 camas tiene 19 ocupadas”, declaró.

En las últimas semanas, se registró un número alto de contagios que se mantienen de forma amesetada que implica internaciones permanentes: “este llamado a la cuarentena me parece importantísimo. La idea es que el sistema no colapse. Esto es lo que se hizo en el mundo. Me parece absurdo lo que pasó ayer con tanta gente amontonándose, con personas sin barbijos. Algunos se bajaban los tapabocas para hablar. Entiendo que necesitan trabajar pero son unos días y, si cumplimos con estas medidas, la situación no será tan grave”.

Los pacientes con Covid internados, cada vez son más jóvenes, inclusive niños. Esto también ocurre con las personas que pierden la vida por el virus, graficó.

“Recomiendo a los tucumanos que se cuiden. Que no salgan de sus casas salvo para la compra de alimentos o medicamentos. Que respeten todas las normas y ventilen los ambientes. Que respeten las normas de aseo personal”, finalizó.