Chahla: “Debemos cuidarnos y no tirar por la borda lo logrado hasta ahora”

Desde el inicio de la pandemia, Tucumán registra menos de 100 casos de personas contagiadas de Covid-19. Es por esto que el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Rossana Chahla, continúa con el trabajo de prevención.

La ministra de Salud fue consultada por la situación actual de la provincia y aseguró: “Estamos en un momento de contención epidemiológica, debemos cuidarnos para evitar que suba la curva de contagios y no tirar por la borda lo logrado hasta ahora”.

Además mencionó que, si bien existe una gran flexibilización, el Siprosa está realizando un importante control del foco en el ingreso de personas a la provincia, fortaleciendo la vigilancia con testeos masivos.

En relación a cómo está trabajando Salud en las fronteras, la ministra explicó que la vigilancia en los puestos de frontera es más fuerte. “Los equipos sanitarios se encuentran realizando testeos a camioneros y haciendo cumplir la cuarentena obligatoria para todo aquel que tiene la posibilidad de retornar a Tucumán. El movimiento en esas zonas limítrofes no ha sido menor, desde el 30 de mayo pasado transitaron 36.355 camiones y, desde el 1 de marzo pasado, 44.350 personas ingresaron a Tucumán, registrándose sólo 96 casos positivos¨, aseguró.

En consecuencia explicó: “Estamos convencidos de que la estrategia adoptada ha sido acertada, en el tiempo y en la forma. Garantizamos el aislamiento absoluto de aquellos casos positivos; la gente que los atiende también sigue las normas de bioseguridad, es decir que todo el sistema está respondiendo”.

Por otra parte, Chahla hizo referencia a la explosión de casos en Jujuy y a la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y aseguró que siguen siendo de cuidado para la provincia: “Tucumán debe mirar al norte y al sur para evitar la propagación de la covid-19”.

Con respecto a cómo ve la situación epidemiológica a futuro, la titular de la cartera sanitaria insistió que es fundamental mantener la no circulación viral en la provincia y que ello es un esfuerzo del Estado y los ciudadanos.

“No existe circulación viral en Tucumán”

Fue la declaración de Chahla, tras explicar que los pacientes positivos de covid-19 tuvieron algún antecedente de viaje, vinieron de distritos donde hay circulación viral comunitaria o tuvieron contacto estrecho. “Esa es nuestra garantía, pero no podemos descartar, en un ciento por ciento, que pueda darse la circulación viral comunitaria a futuro”, aseguró.

En este sentido, recalcó que la única forma de garantizar la actual situación es la concientización de aquellos que no adoptan medidas de cuidado: “Sabemos que la gente está muy agotada y saturada de información, pero no debemos bajar los brazos ni relajarnos. Solos no podemos; todo suma para que hagamos bien las cosas. El distanciamiento social es clave; la transgresión no ayuda. En el país, los casos siguen subiendo. Para hablar de un indicio de amesetamiento de la curva de contagios, tenemos que observar que, al menos durante 15 días, los casos no suban. Mientras tanto, tenemos que seguir cuidándonos”, finalizó.

