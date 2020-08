Chahla: “La curva de contagios ya venía en ascenso; preveíamos que esto iba a pasar”

Este domingo se confirmaron 221 nuevos casos positivos de Covid-19 y Tucumán alcanzó 2.082 contagiados desde el inicio de la pandemia. Desde el 13 agosto, cuando fue anunciada la circulación viral comunitaria por el Gobierno de la Provincia, “la curva de contagios ya venía en ascenso; preveíamos que esto iba a pasar”, explicó la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla. Y remarcó: “El sistema de salud está preparado para dar respuesta a los pacientes que tengan síntomas moderados a severos, con camas extrahospitalarias, que son las de los hospitales modulares que cuentan con oxígeno; y las camas hospitalarias que son para pacientes que van a necesitar asistencia respiratoria mecánica, es decir, de una terapia intensiva o intermedia”.

¿Cuándo consultar al sistema de salud si tengo sospechas?

La ministra de Salud subrayó que los pacientes de riesgo son los adultos mayores, personas con hipertensión, obesidad, diabetes, pacientes oncológicos u otra patología de base. “En ellos se pone el mayor énfasis en diagnostico y tratamiento”. El resto, es decir, la gran mayoría de la población “va a tener síntomas leves, por ser un contacto estrecho con un Covid-19 positivo”. En esos casos, explicó “el paciente transitará la enfermedad como un estado gripal o un resfrío”.

“Le decimos a la gente que si es contacto estrecho de alguna persona positiva y no tiene síntomas, que se aísle 14 días en su casa, que no salga, que no tenga reuniones y no se junte con nadie. Lo aconsejable es no salir para no contagiar”, recomendó la médica.

“Si nos contagiamos y tenemos factores de riesgo podemos hacer una consulta virtual; sino el paciente debe ponerse correctamente el barbijo e ir a un consultorio de febriles como el hospital Padilla, el Kirchner, el Centro de Salud o un centro privado, si la persona cuenta con obra social. Los sanatorios también tienen consultorios de febriles”, agregó Chahla.

Por último, reiteró que “si se mantienen las reuniones sociales y hacemos lo que no tenemos que hacer, tendremos mas riesgos de estar en contacto con personas Covid-19 positivo”.

Fuente https://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/08/manzur-las-medidas-que-se-toman-son-para-el-cuidado-de-la-poblacion/