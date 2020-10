Chahla pidió a la comunidad realizar una cuarentena solidaria hacia el personal de la salud

La titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla, en diálogo con la prensa en plaza Urquiza, en el marco de un operativo del programa Buscarte, sostuvo la importancia de continuar testeando y evaluando la situación epidemiológica de la provincia. Explicó por qué hubo menos casos registrados de COVID-19 este fin de semana y advirtió que no hay que relajarse con las medidas de prevención.

“Ayer tuvimos una nueva Sala de Situación donde vimos que el tiempo de duplicación de casos pasó a 27 días, lo cual es bueno, porque hasta hace una semana estábamos en 18, 19 y después 20 días. También tenemos un RT que es menor a uno, que significa la cantidad de contagios; son indicadores desde el punto de vista epidemiológico que marcan teóricamente un amesetamiento de la curva. Pero tenemos que ver cómo nos comportamos nosotros también, qué impacto tuvieron las reuniones por el Día de la Madre y las medidas tomadas”, explicó la ministra de Salud Pública.

Para ello, recalcó que es vital lo que ocurra esta semana y la próxima para poder hablar de amesetamiento o disminución de la curva.

“El fin de semana hubo una disminución de la cantidad de casos y eso se debió a que hubo menos consulta en los consultorios de febriles. Por eso la cantidad de casos fue menor, pero también porque los laboratorios privados no informan esos días ya que no trabajan sábado y domingo. Si bien de los casos informados solamente un tercio corresponde a laboratorios privados, nosotros tuvimos 1400 testeos y 500 casos. Pero tampoco dicha cantidad es para quedarnos tranquilos. Tenemos que seguir trabajando para seguir detectando cada vez más y poder decir realmente si se ameseta o no la curva”, detalló la funcionaria.

Es así que, adelantó que el programa Búsqueda Activa de Febriles (BAF), ahora pasará a llamarse BAS (Búsqueda Activa de Sintomáticos). Y también a través del programa Buscarte continuarán en la vía pública para detectar a personas asintomáticas con coronavirus.

“Pedimos encarecidamente desde el Sistema de Salud la colaboración de la comunidad y voy a hablar en nombre de todos los trabajadores de la salud que estamos desde hace seis meses en forma ininterrumpida trabajando. También nosotros sentimos la presión y el esfuerzo que significa trabajar todos los días porque esta pandemia ha traído esta sensación de incertidumbre, de no saber a quién le toca asintomático, grave o crítico. Todos seguramente tuvimos un pariente, un hermano, un amigo, un vecino, que falleció por COVID.19. Y siempre decimos, no era tan grande, era joven, y nos queda esa sensación de no haber podido evitar esas muertes. Porque cuando esto pase, porque va a pasar, no lo vamos a tener con nosotros y nos vamos a arrepentir por eso”, expresó Chahla.

Por ello, hizo hincapié en solidarizarse con esta cuarentena y con todos los trabajadores del Sistema de Salud que también tienen familia, están expuestos y sienten miedo de llevar el virus a sus hogares y que un familiar muera.

“Queremos que la gente tome conciencia y se cuide con recomendaciones tan simples como el lavado de mano, el uso de barbijos y el distanciamiento social. Queremos que no se contagien porque en esos contagios vamos a tener graves y críticos, y ahí vamos a tener que estar. Este es un gran esfuerzo que hace la provincia de Tucumán, en manos del gobernador Juan Manzur, para darle prioridad a todo lo que es insumos, medicamentos, descartables, es carísimo y muchas cosas que son difíciles de conseguir. Sin embargo, nunca se dejó de atender, de testear, y eso es algo que debemos valorar. Por eso es muy importante la concientización y este llamado a la cuarentena solidaria para con el personal de la salud”, subrayó.

En tanto, el coordinador de Médicos Centinelas del Sistema Provincial de Salud y referente del Programa Buscarte, José María Mansilla, contó que este martes con los agentes sanitarios estuvieron trabajando en plaza Urquiza para detectar a posibles personas infectadas con COVID-19 pero sin la presencia de síntomas. “Buscarte tiene como objetivo salir a la búsqueda de potenciales pacientes sospechosos de COVID-19 que son asintomáticos. Siguiendo ese circuito itinerante que diseñamos originalmente, vinimos a este paseo emblemático en la zona norte de la provincia donde sabemos que hay una alta circulación de transeúntes y gente que hace actividad física. Intentamos encontrar aquellos ámbitos donde podamos detectar circulación comunitaria plena del virus”, se refirió el médico.

Asimismo informó que originariamente el programa se diseñó para pacientes mayores de edad, con comorbilidades, o aquellos individuos que circulan sin los métodos de protección adecuados en la vía pública. Pero en este caso también acercaron la posibilidad a toda aquella persona que quiera practicarse en test y tenga la inquietud.

“La efectividad de este método es superior al 94 por ciento en pacientes sintomáticos. Tomamos al test como una herramienta más dentro del Ministerio; no hay que olvidar que tenemos más de 17 nodos de testeos que están incorporando determinada cantidad de test de antígenos aparte de la PCR convencional. Además de los nodos de testeo, hemos trabajado en la búsqueda activa de pacientes febriles en los barrios de la periferia y del Gran San Miguel de Tucumán, y ahora lo haremos buscando no solamente a personas con fiebre sino con otros síntomas, como por ejemplo podría ser la pérdida del olfato o gusto”, adelantó.