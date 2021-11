Comenzó en Tucumán la vacunación con tercera dosis a personas mayores de 60 años

¨“Estamos muy contentos con la respuesta de este grupo etario porque nos permite continuar con el plan de vacunación que propusimos. La próxima semana seguirán personal policial y docentes, además de todo el personal sanitario¨”, comentó la titular de la cartera sanitaria, doctora Rossana Chahla, quien visitó esta mañana el nodo del Hipódromo.

En esta oportunidad, la funcionaria explicó que, quienes se vayan a colocar la tercera dosis, deben haber cumplido seis meses desde que completaron el esquema con ambas dosis. Y aclaró: ¨“Las personas que se colocaron Sinopharm y tienen más de 50 años, y los que están inmunodeprimidos que hayan recibido cualquier vacuna, pueden hacerlo después de los 30 días luego de colocarse la segunda dosis¨”.

Al mismo tiempo, comentó que esta semana se empezó a inmunizar con tercera dosis, o de refuerzo, en los geriátricos, grupo con el que pretenden terminar la semana que viene.

Respecto a la situación epidemiológica actual de la provincia, el secretario ejecutivo médico, doctor Luis Medina Ruiz, explicó: ¨“Estamos con un ligero aumento de casos, más de 100 por día, con una positividad por arriba del 5%, pero que no llega al 10%. La ocupación de camas es baja respecto a las camas críticas, indicador al que siempre estamos atentos”.

Con base en este parámetro, Medina Ruiz aseguró que es gracias a la vacunación, lo que permite que no haya en gran medida pacientes graves: ¨“Nosotros aspiramos a no tener muchas personas hospitalizadas, por ello queremos motivar a que la población complete los esquemas. Quienes no se hayan colocado la segunda dosis, que lo hagan, y a los que todavía no iniciaron su esquema, que lo hagan porque la provincia cuenta con todas las vacunas¨”.

En tanto, aseguró que todas las personas que se colocaron la primera dosis, al cabo de 21 días pueden acercarse por la segunda, inclusive los que se colocaron Sputnik V.

¨“Hoy estamos vacunando a las personas mayores de 60 años con una dosis de refuerzo sabiendo que después de haber pasado 6 meses, pueden descender los anticuerpos. Con esta tercera dosis podemos decir que la persona tiene inmunidad por 6 meses más¨”, expresó el referente.

En referencia a las variantes de este virus, el funcionario dijo que en base a lo que está sucediendo en el mundo, la variante que se va a hacer presente y va a desplazar a la original, es la Delta. En este sentido, aseguró que en personas vacunadas con esquemas completos no se da la enfermedad de manera grave.

Por último, Medina Ruiz llamó a la conciencia social de toda la población y mencionó la importancia de seguir con las medidas preventivas dispuestas desde el Ministerio de Salud Pública con lavado de manos frecuente, uso de barbijo y distanciamiento social, sobre todo para el domingo de elecciones.