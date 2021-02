Comenzó la vacunación a mayores de 70 años en el Gran San Miguel de Tucumán

La ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, se mostró contenta y esperanzada con la inoculación de los abuelos contra el COVID-19. Aseguró que desde el Sistema Provincial de Salud están redoblando los esfuerzos en esta lucha contra la pandemia y adelantó que aparte de los adultos mayores también recibirán la inmunización el personal de Salud y de Seguridad.

“La verdad estoy muy contenta por la gran respuesta de los adultos mayores. Estuve hablando con ellos al momento de ingresar y hay optimismo y esperanza, y esto es lo que necesitamos: que la gente renueve sus esperanzas después de tantos meses que estuvieron aislados de sus afectos, de sus nietos, de sus hijos. Si bien es cierto que la vacunación no implica dejar de cumplir con las recomendaciones, siempre debemos seguir cuidándonos hasta que la vacuna haga efecto y una gran cantidad de la población esté vacunada; pero esto nos hace redoblar los esfuerzos, seguir trabajando para que nos cuidemos entre todos”, manifestó la funcionaria en la Dirección de Emergencias de la Provincia, donde actualmente se encuentra uno de los nodos de vacunación contra el coronavirus.

Explicó que la segunda dosis de la vacuna debe recibirse a los 21 días, luego de la primera inoculación. Entonces, quienes se vacunaron hoy (jueves 18 de febrero), deben volver el jueves 11 de marzo al mismo lugar para recibir la otra partida.

“No es necesario que saquen el turno de nuevo, por eso le pedimos a la gente que cumpla después en el día que le corresponde para que no tengamos superposición con los nuevos turnos. La idea es que si se vacunan un jueves, a las tres semanas vuelvan como en el caso de hoy, las mismas personas sin sacar un turno nuevo. Y así con los casos sucesivos, a las tres semanas deben volver”, subrayó la titular de la cartera sanitaria.

También recalcó que esta campaña fue planificada de manera tal que exista una continuidad en la colocación de las dosis. Se busca mantener una constante en la cantidad de vacunas: 1500 se están colocando hoy en Tucumán a mayores de 70 años; 500 vacunas están destinadas al personal de la salud diariamente.

“Tenemos prioridades desde el Ministerio de Salud de la Nación: ahora es el personal de la salud y adultos mayores de 70 años. El universo de adultos mayores de 70 años comprende 130 mil personas, pero tengamos en cuenta que muchas personas no quieran vacunarse y es totalmente voluntario. Estamos viendo en la página web la cantidad de inscriptos que tenemos permanentemente y vamos a seguir trabajando. Quizás esa persona no se decide ahora y su vecino, pariente, amigo, se vacunó, le fue bien y después se decide a hacerlo. Entonces vamos a esperar a que esa persona se decida porque es de manera voluntaria”, expuso la autoridad.

Respecto a la vacunación de los docentes, aclaró que cuando sea su turno dentro de la planificación del Ministerio de Salud, van a cumplir ordenadamente con toda la normativa.

Finalmente, recomendó a los abuelos no llegar tan temprano a los nodos de vacunación porque serán sí o sí atendidos; simplemente deben respetar el día de turno otorgado. La inoculación se realiza de 9 a 16 horas, tanto para quienes se acercan caminando o en vehículo.

En primera persona

Nilda, la primera persona vacunada de este grupo etario, opinó: “Estoy contenta y también asombrada porque es la primera vez que me atienden tan bien en un organismo estatal. No tuve COVID, gracias a Dios. Estoy haciendo caso, y hoy para mí es algo así como un escalón más hacia la libertad porque uno antes no la tenía. Esporádicamente uno tiene que entrar en el contacto familiar, por ahí cuidándose sí se puede. Estoy perfecta. Fue espectacular la organización, es la primera vez que me atienden tan bien”.

Cómo inscribirse para la inoculación

Los mayores de 70 años que viven dentro del Gran San Miguel de Tucumán, pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://srv08.siprosa.gob.ar/PadronVacuna/WWExtraPadronElectoralMayorde60.aspx o llamando a los teléfonos: 0800-555-8478 (Vigilancia Epidemiológica) y 0800-4444-999 (Salud Escucha)