Comenzó la vacunación para extranjeros mayores de 70 años

La ministra de Salud Pública,Rossana Chahla, visitó junto al secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, el Vacunatorio de la Familia con el fin de lanzar la Campaña de Vacunación para personas extranjeras mayores de 70 años.

La titular de la cartera sanitaria, manifestó que comenzó ayer: “Estas son personas que desde hace muchos años viven en nuestro país y que al no estar en el padrón se les dificultaba poder sacar el turno para recibir su dosis contra el Covid-19. Es por eso que trabajamos muy duro para poder tener un listado de todas ellas y así brindarles un turno, porque lo que queremos es incluir a todos para así protegerlos y cuidarlos”.

Por su parte, la supervisora de la Brigada de Vacunación del Siprosa, Sandra Ibáñez, contó que hasta el momento llevan más de 30 extranjeros mayores de 70 vacunados. “Ellos están muy felices de haber recibido su vacuna y el objetivo es inmunizar a estos pacientes que cumplen con el requisito de ser mayores de 70 años y así protegerlos, ya que pertenecen a la población vulnerable”, explicó.

María Teresa Merlo (70), de nacionalidad paraguaya, contó que desde hace más de 50 años vive en Tucumán. “Yo soy de Asunción y vine a vivir acá porque mi marido es tucumano. Estoy muy feliz y agradecida con la ministra. Me siento bendecida porque son muchos los que necesitan esta vacuna y poder tener esta oportunidad es increíble. Yo amo a la Argentina, no hay ningún país como este, es mi tierra. Y no quiero dejar de agradecer a las enfermeras y a todo el equipo de salud que me han atendido muy bien. Acabo de recibir mi primera dosis y me siento excelente”, se explayó.