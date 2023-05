Cómo es la flamante función de WhatsApp para editar mensajes

WhatsApp comenzó a habilitar desde este lunes en todo el mundo la función de editar un mensaje, con una ventana de tiempo para hacerlo de hasta 15 minutos tras haberlo enviado. Aquellos chats modificados mostrarán el estado «editado» por lo que los destinatarios estarán al tanto de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios.

«Nos complace ofrecerte más control sobre tus chats, ya que ahora podrás desde corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje. Solo mantené presionado el mensaje enviado y elegí “editar” en el menú. Tenés hasta quince minutos para hacerlo», informó este lunes la aplicación en su blog oficial.

Los mensajes editados mostrarán un aviso de “editado”, por lo que los destinatarios estarán al tanto de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios.

Como ocurre con todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas, los cambios «estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo», especificó WhatsApp.

La función ya se empezó a implementar en todo el mundo y estará disponible para todos los usuarios «en las próximas semanas».

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.



You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr