Conocé a la “Seño” Miriam, quien usa la radio comunitaria para poder dar clases

La pandemia de coronavirus dejó sin clases presenciales a todos los estudiantes del país, algunos de los cuales no pudieron adaptarse a la modalidad virtual por no contar con internet ni la tecnología necesaria. Es así que cada vez se conoce las historias de más docentes que hacen hasta lo imposible para poder dar clases, acciones que no sólo demuestran vocación sino que dan esperanza.

Hoy, en el Día del Maestro, te contamos lo que sucede en la comunidad diaguita-calchaquí de Amaicha del Valle, y la de su maestra de segundo grado: Miriam Mabel Lera, de la Escuela intercultural bilingüe N°10.

Al iniciar la cuarentena y estar al tanto de que sus pequeños de siete años no todos tienen internet y tampoco celulares, le propuso al cacique de la comunidad poder dar clases por radio comunitaria y así comenzó.

“Cuando inicio la cuarentena, como todos los docentes del país nos quedamos viendo de qué manera íbamos a mantener el vínculo con los niños. A mí no me cerraba el tema del whatsapp porque uno conoce la realidad de los chicos, conocemos a las familias y las condiciones en las que viven, entonces para mí no era fácil pasar la clase por video y que la descarguen, yo sé que no cuentan con celular”, contó Miriam en diálogo con Marcelo Alcorta y Naty Pachao en Tucumán A Diario de Radio Rivadavia Tucumán.

“Le dije (al cacique) que quería ver cómo me sale dar clases a través de la radio, radio tienen la mayoría. Le avise a los padres y comenzamos los primeros días de abril y por suerte bien. Les hablo a los chicos y a la familia como si me estuvieran mirando, le doy recreo también con música que a ellos les guste”, relató.

Miriam tiene a su cargo a 38 chicos, y al ver que la estrategia de la radio fue bien recibida por la comunidad, se sumaron más colegas al uso de esta metodología -también da clases de matemática la “Seño” Corina. Así la radio FM 88.7 -y su operador Ramón Ayala– se volvieron una herramienta fundamental para los docentes, los alumnos y sus familias.

“Hemos conseguido en este tiempo y de esta forma avanzar con el aprendizaje y no cortar el vínculo. Lo mejor es que mucha gente mayor nos escucha y ellos nos dicen que también están aprendiendo” cuenta Miriam.

La “Seño” Miriam, es maestra de 2do grado de la Escuela Nº 10 de Amaicha del Valle. Además, funciona el comedor escolar de cual los padres retiran la comida.El director es Juan Carlos Ale. Las clases las brinda de 15 a 16.30 hs por la radio comunitaria FM 88.7, con la inestimable colaboración de su operador Ramón.

La “Seño” Miriam nació y se crió en Amaicha, en un verdadero paraíso terrenal, rodeada del verde donde viven unos 8000 habitantes entre la villa y los caseríos dispersos entre los cerros y la alta montaña, a 2000 metros de altura. “La mayoría son albañiles, artesanos, tejedores, trabajan la cerámica, se dedican a la construcción de instrumentos de viento o a la fabricación de dulces artesanales, ya que durante el año buscan vender eso a los turistas. Pero con la pandemia todo está frenado”, señala con tristeza.

Amaicha queda a 160 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Miriam cuenta que, por la pandemia, hoy están aislados. “El pueblo se abastece con los camiones que vienen a dejar la mercadería en los negocios, pero no nos podemos mover a ningún lado y se está cumpliendo. La gente es de hacer caso, sale a hacer las compras o a la farmacia y nada más. En la siesta, no hay nadie y a las 20 todo el mundo adentro”, asegura la docente.

Durante la cuarentena, el comedor de la escuela sigue funcionando de lunes a viernes. Los chicos van con su tapaboca a retirar las viandas. Gracias a la cooperativa Nueva Esperanza, que colabora con la mercadería, pudieron abrir también sábados y domingos. Además, el pueblo cuenta con otro comedor los fines de semana que funciona en el salón de la comunidad y asiste a las familias de la zona. “A los parajes distantes, se les acerca la comida. Hay mucha solidaridad”, agrega Miriam.

