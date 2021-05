Coordinan acciones en las comunas con restricciones para circular

Como todas las semanas, los ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia se reunieron este miércoles en Casa de Gobierno para evaluar la evolución de la pandemia y monitorear las acciones de las distintas áreas.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Economía, Eduardo Garvich; la ministra de Salud, Rossana Chahla; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el director de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, Rogelio Calli; el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz; el fiscal de Estado, Federico Nazur; la secretaria de Derechos Humanos (DDHH), Érika Brunotto; la secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social, Lorena Málaga y el subsecretario de Planificación Estratégica en Comunicación Pública, Cristian Faralle.

“Tenemos jurisdicciones donde se ha restringido la circulación. Hoy en la reunión de Gabinete se habló sobre la coordinación de la asistencia social a dichas comunas. Lo que hay que dejar en claro que no se encuentran cerradas sino está restringida la circulación”, contó Acevedo.

Y agregó: “Tenemos que estar con aquellos trabajadores que por encontrarse aislados por Covid, no pueden trabajar y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Por tal motivo, coordinamos con el ministerio de Desarrollo Social con la asistencia de alimentos y con el ministerio de Salud el tema de los medicamentos”.

Yedlin, remarcó que “hay que entender que ayer tuvimos el récord de muertes y enfermos en la Argentina para entender desde dónde tomamos las decisiones. No podemos permitir llegar a no tener, en el sistema de salud, camas críticas disponibles. Vamos hacia a ese camino si no cuidamos como sociedad lo que tenemos que hacer”.

“No queremos limitar la vida de nadie. Queremos que no nos pase lo que pasó en el mundo, en países desarrollados de Europa, en Brasil o los horrores que vimos en la India. De eso se tratan las restricciones, no de que no haya fiestas, ni casamientos o que no queremos que la gente vaya a los bares y juegue a la pelota. Queremos que entiendan que se van a abarrotar las terapias”, aseveró el funcionario.

El ministro, quien es médico, explicó que “es una enfermedad que demora 14 días, y si uno tiene 600 enfermos un día y al otro día la misma cifra o más, se van sumando. Todos los días tenemos cada vez más enfermos, con grupos que hacen formas graves. Afortunadamente tenemos a los grupos de riesgo vacunados, por eso el promedio de edad en las terapias es de gente joven en relación al año pasado”.

“Hay que darle tiempo al sistema de salud, la disminución de la circulación y las restricciones da tiempo para vacunar gente y tener menos casos graves”, concluyó el ministro.