Coronavirus en Salta: récord de 159 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó anoche 159 nuevos casos de COVID-19 para la provincia, el mayor número en un solo día, luego de que el Comité Operativo de Emergencias (COE) resolviera limitar la circulación con nuevas medidas de restricción. El número total de contagiados hasta ahora es de 1.666, según datos oficiales.

La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública detalló además que, del total de casos que se sumaron ayer, 50 se produjeron por contactos estrechos con enfermos de coronavirus y el resto se encuentra en investigación.

Esto implica que la mayoría de los pacientes a los que les informaron ayer que tienen COVID-19 desconocen cómo se infectaron.

Hasta ahora el récord de contagios se había dado el 14 de agosto, con 110 casos. Ayer, además, se activaron 68 protocolos y permanecían 68 muestras en estudio en los laboratorios del sistema de salud provincial.

Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 793 ya se encuentran recuperadas.

Hasta anoche permanecían en terapia intensiva 26 personas, de las cuales 14 estaban recibiendo asistencia respiratoria mecánica.

Limitaciones

Con el número de casos de coronavirus en ascenso, ayer se conocieron nuevas medidas que tomó el Gobierno de Salta para restringir la circulación y evitar contagios.

Entre otras medidas, se cerrarán paseos comerciales, restaurantes y supermercados los domingos, quedarán suspendidas las actividades deportivas grupales y no se podrá permanecer en parques o plazas en Salta capital.

“Venimos tomando hace varias semanas restricciones puntuales en departamentos y municipios, en su momento para San Martín, Orán, Güemes porque entendemos que el aumento de casos y la situación epidemiológica así lo requieren”, dijo ayer a El Tribuno el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas.

El funcionario destacó que se actúa de manera preventiva para poder controlar la situación de forma previa y no posteriormente.

“Ahora se tomaron medidas para la Capital, siempre buscando el equilibrio entre los cuidados de la salud y la no afectación de las actividades económicas que necesitan continuar funcionando. Nos parece oportuno y prudente limitar al máximo las actividades el día domingo. Ya se encontraban limitadas las reuniones sociales y familiares y ahora aumentamos estas medidas”, puntualizó.

Posadas insistió en que las medidas “no son caprichosas y tienen que ver con la posibilidad de bajar el riesgo de contagio y cuidar la salud de los salteños”.

Al ser consultado sobre si se espera un pico mayor de casos de coronavirus, Posadas respondió: “Hay un crecimiento de casos en todo el país. En Salta también, particularmente en Capital, San Martín y Orán. Es un tema que por supuesto nos preocupa y hemos tomado medidas consensuadas. Hemos mantenido reuniones con el municipio Capital para avanzar. Ellos han hecho recomendaciones”.

Contener el riesgo

El secretario general de la Gobernación de Salta agregó que hay situaciones delicadas, como las de la provincia de Jujuy y la de Bolivia. “Esto también aumenta los riesgos de nuestra provincia”, dijo.

En relación con la realidad del sistema de salud y la posibilidad de que la capacidad de atención se vea desbordada, el secretario de la Gobernación señaló que lo han fortalecido estos últimos meses.

“Se ha aumentado la cantidad de camas y respiradores. Estos meses han servido para eso. Por supuesto, uno busca controlar la situación para que no haya desborde o colapso del sistema sanitario. Estas medidas apuntan a eso, a que en caso de que haya un crecimiento de contagios pueda dar respuesta”, aseguró.

Posadas recalcó que hoy la provincia tiene un sistema de salud mucho más fuerte que cinco meses atrás y con mucha más capacidad de respuesta, pero que eso no significa que no pueda colapsar si los ciudadanos no se cuidan o si no se toman las medidas adecuadas.

El funcionario remarcó que el compromiso de la gente es fundamental. “Es importante apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que colaboren con el sistema de salud, con los médicos, los enfermeros y la forma de hacerlo es no saliendo de casa si no es necesario, usar el barbijo, implementar las medidas de prevención e higiene y mantener la distancia social. De esta forma se cuida a los profesionales de la salud”, finalizó.

Desde el Ministerio de Salud Pública vienen enfatizando en la necesidad de profundizar las medidas de prevención ante el aumento de casos de COVID-19.

Cubrirse nariz y boca con el pliegue interno del codo al estornudar o toser, no llevarse las manos a los ojos y la nariz, ventilar los ambientes, lavarse frecuentemente con agua y jabón y desinfectar las superficies periódicamente debe formar parte de la conducta diaria. Ante síntomas respiratorios, tos o fiebre se debe consultar al 911 o al médico particular por teléfono.

