Coronavirus: en Tucumán hay más de un 40% de positividad, según el Gobierno

“Estamos con un aumento de casos al igual que en la región y en el mundo, todo esto también está relacionado al invierno, a las numerosas actividades en lugares cerrados, todo está habilitado en la provincia y esto lleva al mayor contagio. Durante tres días seguidos hemos superado los 600 casos sin embargo en este momento no tenemos ningún paciente internado en asistencia respiratoria mecánica”, explicó el ministro.

Al mismo tiempo que agregó: “Este es el resultado del estado inmunitario de la población, sabemos que esto iba a ocurrir, pero necesitamos que la población se siga vacunando, es fundamental ya que hay una alta circulación comunitaria. En los centros de testeos hemos notado que existe un 40 por ciento de positividad, eso quiere decir que de cada 100 personas que acuden a nuestros nodos a hisoparse, 40 personas son positivas. La mayoría de ellos son pacientes que presentan dolor de garganta o resfrío, nada más y al cabo de 4 o 5 días se recuperan”.

Asimismo, el funcionario explicó que esto es el resultado de la vacunación, y que es fundamental continuar con el uso del barbijo, ya que evita el contagio, y en el caso habernos contagiado evitamos llevar el virus a la casa de los padres o abuelos.

“Por otro lado, debemos evaluar cuando nos pusimos la última dosis de vacuna, si han pasado más de 4 meses y solo tenemos dos dosis, la primera dosis de refuerzo es fundamental, y en el caso de ya tenerla, aplicarse la segunda”, aclaró Medina Ruiz.

Siguiendo esta línea el ministro remarcó que la demanda en los centros de testeos ha aumentado. “Semanas atrás teníamos no más de 400 o 500 pacientes que consultaban, hoy ya están superando los 1500, y al no haber restricciones tenemos que comprender que este es un virus más que está circulando y que si una persona presenta dolor de garganta o un resfrío importante, y ha tenido contacto estrecho con alguien positivo, seguramente es positivo, no sería necesario el testeo ya que la conducta médica no cambia. De todos modos, hoy no hay una restricción para hisoparse, ya que tenemos la capacidad de recepción para realizar los hisopados, pero debemos tener en cuenta que lo más importante es vacunarnos, usar el barbijo, porque si estamos con catarro nasal podemos contagiar a otras personas”, afirmó.

Con respecto a la vacunación de bebes desde seis meses de edad, el ministro explicó que en la tarde de hoy se llevará a cabo un Cofesa (Consejo Federal de Salud) y allí se van a dirimir cuando iniciará esa vacunación, y que las dosis llegarán a la Argentina a partir del 25 de Julio. “Es muy probable que a la semana siguiente comencemos a vacunar, se trata de los niños entre 6 meses y tres años que son los que aún no tenían una vacuna disponible, es decir que nos había quedado solo esta población de niños pendiente y ahora se podrán inocular”, finalizó.