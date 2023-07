"No perdemos las esperanzas, sabemos que lograremos que los hermanitos sigan juntos", reza el informe del Poder Judicial correntino que convoca a personas dispuestas a adoptar a Juliana, Alejandro, Noelia, Cristian, Jeremías y Camila.

Corrientes: seis hermanos buscan una familia que los adopte para no separarse

En Corrientes, seis hermanos de entre 2 y 10 años que viven en una institución desde el año pasado, desean formar una familia, por eso el Poder Judicial de esa provincia hizo pública una convocatoria nacional a personas dispuestas a adoptar a Juliana, Alejandro, Noelia, Cristian, Jeremías y Camila.

«Seis hermanitos desean una familia que los abrace para no separarse», reza el informe del Poder Judicial de Corrientes, y Carolina Macarrein, titular del Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia N°4, precisó a Télam que «ya se comunicaron familias interesadas, que se evaluarán desde el lunes».

Las y los hermanos tienen entre 2 y 10 años y se encuentran viviendo en instituciones desde el 2022.

Juliana es la mayor y tiene 10 años; Alejandra 8, Noelia 6, Cristian 5, Jeremías 4, y Camila la más chiquita, cumplió 2 años recientemente, detalla la convocatoria oficial que aclara que «no es necesario estar inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos».

La jueza Macarrein decidió hacer una convocatoria abierta, pública y nacional a personas o familias que «posean mucho amor para dar y recursos emocionales y materiales para cobijar a seis hermanitos de entre 10 y 2 años».

«No perdemos las esperanzas, sabemos que lograremos que los hermanitos sigan juntos, porque hay personas y familias que tienen mucho amor para dar y un compromiso real para cambiarles la vida», dijo la funcionaria a Télam.



En este sentido, Macarrein relató que hay «felices antecedentes de casos similares recientes, que se efectivizaron en Corrientes; adopciones de hermanos, cuyo objetivo primordial y fundamental es que no sean separados».

«Seis hermanitos correntinos ahora viven desde 2020, en plena pandemia, con una familia en Necochea (Buenos Aires) y son muy felices, y otros ocho ahora son miembros de una familia en la ciudad de Goya», contó.

Incluso, en el país, existe un colectivo denominado Adopten Niñez Grandes, que se presenta en su web como «un grupo de mapadres autoconvocados con historias diversas pero con un denominador común: todos transitamos la adopción como uno de los caminos para formar nuestras familias».

Este colectivo viene realizando una intensa campaña pública incentivando la concreción de este tipo de construcciones familiares.

En cuanto a los hermanitos de Corrientes, en el aviso del Tribunal se destaca que «el objetivo principal es no separarlos a fin de que sigan creciendo juntos y puedan transitar el camino de la vida compartiendo risas, lágrimas, juegos, cumpleaños, navidades y miles de momentos más».

Y se aclara que «no es necesario que sean personas o familias correntinas, sino que pueden ser de cualquier lugar del país».

Sobre las niñas y niños se detalla que Juliana está en tercer grado, le gusta salir al parque, los paseos recreativos y andar en bicicleta y rollers, además de dibujar y mirar televisión, y que «es obediente, respetuosa e introvertida».

Alejandra está en primer grado y también disfruta de las salidas recreativas y jugar con sus amigas a las muñecas, además de dibujar y dice que le gustaría comenzar algún deporte

«Es colaborativa y adaptativa, es espontánea y extrovertida», agrega el informe del Tribunal.

Noelia, de seis años, también está en primer grado y, al igual que a sus hermanas, le gusta las salidas recreativas y jugar con sus amigas a las muñecas y con la tablet «y se adapta sin dificultad a las distintas circunstancias de la vida cotidiana, y es muy sociable».

Cristian tiene cinco años y va al jardín, y dice el reporte que «es introvertido, pero logra establecer vínculos con sus pares, se maneja con autonomía para su higiene y su alimentación», y que además «le gusta jugar con muñecos y autos y con sus amigos».

Jeremías, de cuatro años, también va al jardín y «es muy extrovertido y simpático, es independiente, se higieniza solo y se alimenta sin dificultad, le gusta jugar con sus amigos».

Finalmente, Camila, la más pequeña tiene dos años, va a la salita de esa edad del jardín maternal, y «es un poco tímida pero muy risueña, se desenvuelve sin dificultad en consideración a su edad, interactúa con sus pares con palabras y gestos, se le puede observar muy inteligente y astuta».

«Todos tienen excelente estado de salud y muchas ganas de compartir sus vidas», resalta el informe judicial.

La jueza Macarrein explicó a Télam que las y los hermanos «están institucionalizados» y que «debido a la edad, los tres menores están en el Hogar ‘Tía Amanda’ y los tres mayores en el Hogar ‘María de Nazareth’, ambos de la capital provincial».

Además, destacó que los «seis hermanitos tienen un vínculo permanente, se ven continuamente y salen a pasear juntos los fines de semana con una familia recreativa».

La magistrada señaló que para la selección de las familias se tendrán en cuenta los legajos de aquellos que se presentaron con intenciones de adoptar a los anteriores grupos de hermanitos y aseguró que el lunes se iniciará el abordaje interdisciplinario de todas personas y familias que se inscribieron como posibles adoptantes.

«Es prioritario que ese vínculo sea para siempre, con una familia que los ame y le dé respuesta a todas sus necesidades, materiales, educativas y afectivas», concluyó Macarrein.

¿CÓMO HACER PARA ADOPTARLOS?

Quienes tengan interés en la adopción pueden obtener más información en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4, Carlos Pellegrini N.º 917 – 1er Piso, al teléfono 3795-060631, fijo 379 4104289 o bien al mail jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

También pueden comunicarse o enviar los mails al Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes) registroadopcion@juscorrientes.gov.ar ubicado en calle Carlos Pellegrini N°917 -entrepiso- o para consultas comunicarse de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 al teléfono 0379-4104298.

HISTORIAS DE ADOPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS «GRANDES»

Existe una tendencia en aumento sobre la adopción de niñas y niños «grandes» que está siendo difundida por distintos canales como la campaña en redes sociales #LosNiñesGrandesDicen del colectivo ‘AdoptenNiñesGrandes’, que invita a leer cartas de quienes están en hogares convivenciales esperando por una familia, o el libro de Natalia Florido, ‘Crónica de una adopción’.

Según el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), en Argentina hay cerca de 2.200 niños, niñas y adolescentes (NNyA) esperando su adopción y 2.427 familias inscriptas en todo el país.

Sin embargo, el grueso de esas familias desean bebés o niños pequeños y sólo una de cada 100 recibiría a adolescentes, mientras que la mayoría de los niños y niñas tienen en promedio más de ocho años.

«Es importante visibilizar esta información porque si no caemos en el estigma de que la adopción ‘tarda años’ en Argentina y no es así. Si se anotan sólo para bebés van a esperar un montón porque no hay (en adopción)», aseveró Florido en diálogo con Télam.

Y continuó: «También trata del derecho de todo niño y adolescente a no tener que mendigar más amor. Esa es la deuda que tiene la Argentina, tenemos que darles una familia y la posibilidad de ser hijos».

La autora, quien en 1983 fue adoptada en Bahía Blanca, escribió ‘Crónica de una adopción’ sobre los miedos y la preparación frente a una decisión que para la autora es «una forma de hacer familia» y no puede tomarse «como última instancia».

Una de estas historias es la de Carolina Simonit, quien se anotó junto a su esposo, Walter, con la intención de adoptar «una niña de entre 2 y 5 años».

Luego de tres años de espera, finalmente los contactó una abogada pero con una propuesta diferente: la posibilidad de adoptar una niña de 14 años de la ciudad de Charata, en Chaco.

«Se me partía el corazón y se me pasaban mil cosas por la cabeza: ‘es adolescente, no es lo que esperábamos’ y miles de cosas más», contó Carolina.

Con el aliento de su marido, sin embargo, se animaron a conocerla. Hoy Mélani es la quinta integrante de esta familia chaqueña, que se sintió «tan bendecida con su llegada», expresó la mamá, quien aseguró que sin importar su edad los niños «merecen una oportunidad».

Olga Bianchi, otra mamá adoptiva cuya historia protagoniza el libro, destacó la necesidad de «quitarse todos los prejuicios» y entender que la disponibilidad adoptiva «no es según los deseos o fantasías de los adultos».

«No todos los niños, niñas o adolescentes en estado de adoptabilidad son bebés, sino todo lo contrario», enfatizó en un relato que, además, muestra la importancia de «animarse a adoptar hermanos».

«¿Querías una nena? Bueno, ¡son cuatro!», con esas palabras supo Olga que se convertirían junto a Sergio, su marido, en padres de las hermanas Morena, Valentina, Estefanía y María Laura.

Por su parte, el colectivo ‘AdoptenNiñesGrandes’ lleva adelante una campaña de difusión a través de redes sociales con el hashtag #AdoptenNiñesGrandes cuyo propósito es derribar mitos y prejuicios sobre la adopción en Argentina.

El grupo se define como «mapadres autoconvocados con historias diversas pero con un denominador común: todos transitamos la adopción como uno de los caminos para formar nuestras familias», indicaron en su sitio web.

Recientemente, la organización lanzó la campaña #LosNiñesGrandesDicen a través de Twitter, en el que convocan a famosos y figuras públicas a leer cartas de niñas y niños que están en hogares convivenciales esperando por una familia.

Entre los lectores se encuentra el actor, humorista y productor Miguel ‘Migue’ Granados, quien le prestó su voz a Guille y a Hernán de 9 y 7 años, la actriz Mariana Genesio Peña, quien narró la experiencia de Alex, de 16 años, y el periodista Fernando Duclós, conocido como ‘Periodistán’, quien narró a Javier de 9 años, entre otros.

Fuente Agencia Télam