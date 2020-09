De los más de 3000 recuperados de Coronavirus, solo 60 donaron plasma en Tucumán

La ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, se reunió con el secretario ejecutivo médico, doctor Luis Medina Ruiz, y la directora del Banco de Sangre, doctora Felicitas Agote, para hacer el lanzamiento formal del programa ‘ViDas: das plasma, das vida’.

En el marco del Plan de Contingencia de la provincia, el Ministerio de Salud Pública puso en marcha el 4 de junio el primer banco de plasma del NOA y NEA. Esto permitió que el 9 de junio se realice la primera donación de plasma en Tucumán.

Hasta hoy, de todos los recuperados en la provincia, 60 personas decidieron donar plasma. De este total, 12 pacientes donaron dos veces, 4 lo hicieron en tres oportunidades y una de las recuperadas donó 4 veces.

Con el lanzamiento del programa ViDas se busca concientizar e impulsar la donación de plasma de personas recuperadas de COVID-19 para ser aplicadas como método de tratamiento en pacientes moderados a graves, respetando los requerimientos de la donación y las normas de bioseguridad. Está apuntado a todos los recuperados que no presentaron gravedad a nivel general, con algunos síntomas o asintomáticos y que están en condiciones de ayudar a otras personas.

El tratamiento con plasma de convalecientes es una terapéutica que se usa en casos de pacientes que estén en cuidados críticos, en ciertas situaciones clínicas especiales y hasta el momento hay resultados positivos al respecto.

Asimismo, la ministra aclaró que esta terapia se implementa tanto en el ámbito público como en el privado. “Es totalmente gratuito. Solo les pedimos a las clínicas privadas recuperar el descartable que es importado y que se usa para esto que se llama plasmaféresis, que es sacar el plasma del resto de la sangre”, aclaró.

“Estamos motivando a la población porque, si bien Tucumán tiene más de 9.000 casos y más de 3.000 recuperados, sólo 60 pacientes han donado plasma y necesitamos cada vez más. Las personas que se recuperan tienen un tiempo en que aumentan los anticuerpos y luego bajan. Es decir, tenemos que aprovechar para extraer ese plasma en ese momento porque si no después tiene muy pocos anticuerpos”, explicó la funcionaria.

Al respecto, la ministra considera que el bajo número de donantes de plasma se debe a la discriminación o estigmatización que sufren algunos pacientes con COVID-19. “Es una enfermedad de la que se recuperaron hace más de 15 o 20 días y que, en ese momento, cada vez que había un caso positivo era una movilización de la sociedad, de los vecinos y de los amigos. Por eso es que para este programa pusimos en nuestra página del ministerio un link donde pueden inscribirse y los llamamos, les damos turnos, los recibe un psicólogo y habla con los posibles donantes”.

Al respecto de los requisitos para ser donante, la directora del Banco de Sangre de la provincia, doctora Felicitas Agote comentó que “en primer lugar, se debe tener el diagnóstico de COVID-19 y que hayan transcurrido desde ese diagnóstico 28 días. En caso de tener una PCR de alta negativa, es decir que le hayan hecho un hisopado para darle de alta, son 14 días después de ese resultado”.

El resto son los mismos requisitos de donación de sangre:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Estar en buen estado de salud.

Además, aclaró que cada donante aporta más de una dosis de plasma. “En general son entre 2 y 3 pero hemos llegado a tener donantes que nos aportaron entre 4 y 5 dosis, así se multiplica el efecto de donar”, explicó.

Asimismo, agregó que casi un 80% de las personas que recibieron el plasma se han recuperado. “En algunos casos no, quizás por los tiempos ya que, según los estudios que se vienen haciendo, el plasma es efectivo dentro de los 7 a 10 días de comenzado los síntomas. Después de ese tiempo o se agravó la enfermedad o ya no tiene efecto porque el virus no está en circulación y ya los anticuerpos no actúan. Lo ideal es hacerlo lo antes posible, antes de que el cuadro empeore para que no tenga gravedad”, concluyó.

Por otro lado, la ministra de Salud Pública comentó que durante la reunión hicieron una videollamada con una donante de plasma que donó 4 veces.

Verónica Pérez fue internada el 28 de agosto en el hospital Centro de Salud con un cuadro febril. “La noche anterior había comenzado con fiebre y el viernes anterior había ido a Lastenia, que es donde creo que me contagié”, explicó.

Estuvo 20 días aislada en el nosocomio de manera preventiva ya que su cuadro no revistió gravedad. “Solo tuve fiebre dos días. El primer día me pusieron un suero que me sacaron a la noche y después me dieron antibióticos vía oral, pero no tuve otros síntomas”.

Al ser donante frecuente de sangre, desde el momento que sospechó que podía tener la enfermedad, Verónica supo que esto le iba a permitir ayudar a más personas cuando logre recuperarse.

“Si ya hemos atravesado esta enfermedad, algunos con mayor grado de dificultad que otros, pero ya la hemos superado, lo que nos queda para sacar algo bueno de esta mala experiencia es ayudar a los demás. Ayudar a los que no la están pasando bien y que están muy complicadas, y que no tienen el sistema inmune que tuvimos nosotros en ese momento que lo necesitábamos. No es un procedimiento complicado, no duele, es solo un pinchazo y no cuesta nada”, destacó Verónica.

Por otro lado, Medina Ruiz destacó que la cuarentena sirvió para preparar al sistema de salud y principalmente para que esta estrategia terapéutica que está dando buenos resultados esté disponible en nuestra provincia. “Si esto hubiese pasado en marzo o abril, muchas personas en estado grave de salud no hubiesen podido tener este beneficio”, agregó.

Asimismo, explicó que Tucumán cuenta con toda la tecnología para implementar todas las estrategias terapéuticas que estén disponibles a nivel mundial. “Se habla del ibuprofenato y demás que son tratamientos experimentales pero que están dando resultado en otros lados y van a estar disponibles en Tucumán también”, concluyó.