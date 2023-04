Dengue: “El mayor porcentaje de contagios está concentrado en Capital”

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, encabezó este viernes junto al intendente de Alderetes, Aldo Salomón, un recorrido por las instalaciones del efector y se refirió a la organización que el Ministerio implementa en contexto del aumento de casos de dengue.

“Nosotros estamos siempre organizados en base a contingencias, cuando se ve que hay aumento de casos y hay posibilidad de necesitar refuerzo en los lugares de internación, trabajamos previendo esa situación. Hoy estamos visitando el modular junto al intendente, señor Aldo Salomón, junto a su equipo y al gabinete de Salud, y estamos aprovechando la oportunidad para analizar la estructura que es exactamente igual que la de Banda del Río Salí, que, si bien aún no fue inaugurada, ya fue habilitada”, detalló el ministro.

A la vez Medina Ruiz destacó que el modular de Alderetes está siendo preparado e inspeccionado hasta en el último de los aspectos:

“Queremos que, si la población de esta localidad lo necesita, pueda disponer de un lugar adecuado, digno, cómodo, fresco, con el recurso humano correspondiente del Siprosa, para que trabaje y contenga a las personas de esta zona. Siempre tratamos de ir un paso adelante, ya nos pasó con Banda del Río Salí, hoy tenemos pacientes internados en internación abreviada, porque sabemos que esta enfermedad requiere la mayoría de las veces de reforzar la hidratación, ya que, entre otras, quizá la más frecuente complicación es la deshidratación que se suele producir por la fiebre, por el calor que hace o cuando hay vómitos o diarrea”. En este sentido el titular de la cartera sanitaria precisó que desde el sistema sanitario se están generando estaciones de hidratación en los Caps y policlínicas.

“Este lugar es impecable, es impresionante. Así que le agradecemos la presencia del señor Intendente que siempre está trabajando con nosotros y por supuesto tenemos que difundir que acá hay un trabajo entre todos, es muy importante el trabajo de la comunidad garantizando que no haya criaderos de mosquitos, esto se termina cuando estemos seguros de que en nuestras casas, fondos y patios no haya un tacho, un juguete o algún recipiente que pueda generar la proliferación de larvas y por ende de mosquitos que generen contagios entre la comunidad”, reflexionó.

Respecto al requerimiento de internación en casos de dengue el ministro explicó que habitualmente es de horas, ya que las personas se van renovando, a excepción de aquellas personas mayores o que presenten alguna complicación, como puede ser una deshidratación grave, que pueda generar sí requerimiento de internación en terapia intensiva. “En general todas las internaciones que tenemos son preventivas, personas que viven lejos o que tienen las plaquetas bajas y que pueden llegar a seguir bajando las plaquetas y nosotros no queremos que se vayan a casa y vengan al otro día con todas las dificultades que eso conlleva. Casi el 90% de las personas que se internan es para pasarles suero, hidratarlos y controlarlos al otro día respecto a cómo están sus plaquetas, que es otra complicación que produce esta enfermedad”, dijo.

El funcionario sostuvo que, cuando bajan las plaquetas por debajo de 50.000 y más aún cuando descienden a menos de 20.000, la persona necesita transfusión de plaquetas: “Hoy las internaciones están entre 80 y 100, tanto en el sector público como privado -50% en los sanatorios y 50% en los hospitales-. Así que llamamos a la conciencia, lo que tenemos que hacer es garantizar no enfermarnos con el uso de repelentes y quitando los criaderos en nuestras casas y, si nos enfermamos, no utilizar ibuprofeno, dipirona, diclofenac, ni aspirina -porque actúan sobre la coagulación y pueden complicar- hidratarnos, ver que no tengamos la lengua seca y que estemos orinando y por supuesto hacer una consulta si uno tiene alguna complicación”.

En cuanto a los focos de dengue el ministro manifestó que existe uno en Lules que se encuentra estable y sobre todo en la capital, que es donde más se insiste en la necesidad de la erradicación de los basureros al aire libre y el pasto alto, que no contribuyen porque, donde hay muchas personas y hay condiciones para la proliferación del mosquito, es donde el insecto se queda y donde más pica a las personas enfermas y luego a las sanas que son las que se contagian.

“Hoy el mayor porcentaje de contagios está concentrado en la capital, tenemos foco además en Yerba Buena y otras localidades, en Banda del Río Salí, Cruz Alta, pero son focos controlados. Incluso hemos tenido la semana pasada en Burruyacu cinco casos y luego del control focal que se hizo a la vuelta de los pacientes, no hubo más, pero esto es una lucha día a día, porque puede no haber casos hoy y de pronto dos o tres personas se trasladan de un lugar donde hay dengue a una localidad donde no hay y a través de la picadura del mosquito se generan focos nuevos”, comentó.

En lo que atañe al uso de repelentes, Medina Ruiz especifico que es fundamental sobre todo cuando se va a salir de casa -siempre que allí no haya mosquitos-. Si en casa hay bebés pequeños, más que repelente es mejor el uso de un tul en la cuna o cochecito y si se trata de una persona que va a salir de su casa y va a ir a un lugar donde hay mosquitos, hay que usar el repelente las veces que sea necesario, siempre teniendo en cuenta las indicaciones del frasco, ya que hay repelentes que tienen efecto durante 6 horas, otros 8, la citronela entre 3 y 4; este último es el que fabrica el Siprosa y se distribuye de forma gratuita.

“Repelentes se usan no en exceso y en los lugares expuestos donde puede picar el mosquito, hoy es mejor usar pantalón y medias, porque el mosquito pica habitualmente en los miembros inferiores y cuello, entonces se recomienda no usar bermudas a pesar del calor, protegernos piernas y brazos, para tener menos superficie donde puede picar el mosquito. El repelente no mata, sino que espanta al mosquito por el olor, pero utilizar medios físicos de vestimenta y telas mosquiteras, hace que nuestra casa esté protegida, así como el uso de espiral o de pastillas”, afirmó.

Por su parte el intendente de Alderetes Aldo Salomón habló sobre los temores que se han instalado en la sociedad por el aumento de casos de dengue y comentó que es una solicitud permanente la fumigación tanto zonal o barrial, como individual en cada casa:

“En ese sentido venimos trabajando en forma sostenida y articulada con el Siprosa. Hoy la visita del ministro es preventiva para que podamos habilitar este hospital modular para evitar que el ciudadano de Alderetes tenga que trasladarse a los hospitales de San Miguel de Tucumán y obviamente para descomprimir esos hospitales. Estamos buscando que se habilite este hospital por cualquier necesidad que se presente, especialmente de las internaciones breves para hidratar”.

“Es muy importante la visita del ministro, quien constantemente está poniéndonos en conocimiento de cómo actúa y cómo se desarrolla el mosquito para evitar un contagio masivo. Lo prioritario es que la sociedad, el vecino tome conciencia de que tiene que ver que su casa no tenga ningún recipiente con agua, la maleza cortada y en general evitar todo tipo de lugar donde se pueda reproducir el mosquito y salir a hacer daño”, detalló al tiempo que enfatizó Alderetes tiene aproximadamente 100.000 habitantes y que más de 5.000 familias viven en asentamientos donde la peligrosidad de que este mosquito se propague es más alta.

“Se está trabajando, a las 5 y media de la mañana ya tenemos el equipo para la zona donde vamos a recorrer, donde le informamos a la sociedad el trabajo que se hace. La camioneta va recorriendo los barrios, fumigando en general y después de forma particular en cada domicilio, pidiéndole el permiso a cada familia para que se pueda fumigar y ver a la vez el descacharreo, para que así no se vuelvan a producir criaderos. Estamos atentos a eso y agradecemos la visita del ministro a nuestra ciudad que es populosa y que necesita estar articulada con el Siprosa de forma permanente para que evitemos que este mosquito contagie”, agregó.