Dengue y embarazo: ¿Qué medidas tomar?

Al respecto, la doctora Elena Hurtado, directora del Programa Integrado de Salud, contó cuáles son los síntomas de alerta en las gestantes y cuando acudir al ginecólogo.

“Los síntomas son en general muy parecidos a todos, puede tener decaimiento, dolores de cabeza, musculares, dolor detrás de los ojos y fiebre. En las embarazadas es muy importante que tengan en cuenta que, si bien no se transmite de persona a persona, sí se contrae porque un mosquito puede picarla de una persona infectada y contraer así la enfermedad, entonces lo que tiene que usar es permanentemente repelente, también una vez que haya adquirido la enfermedad”.

Y agregó: “Puede ser que algún familiar en la casa pueda tenerlo, entonces el período de incubación en esa persona puede ser de 5 a 7 días y recién aparecer los síntomas, es por eso que lo fundamental es la colocación de repelentes que indicamos que sean a base de citronela, usar pantalones, camisas con mangas y también es fundamental la hidratación”.

“En el caso de las embarazadas, como nosotros necesitamos evaluar la salud del feto, es importante que concurra la consulta para que ver el estado fetal y puedan hacerle el control de los latidos y por supuesto si sienten algún tipo de descompensación con mayor razón. Aun no se ha demostrado que exista una mayor susceptibilidad por parte de la población de mujeres embarazadas, pero sí hay que extremar los cuidados porque es importante sobre todo que el cuadro no empeore a un estado grave”, enfatizó.

Siguiendo esta línea, Hurtado alertó: «Las pacientes con síntomas de dengue deben tener cuidado en el control evolutivo del cuadro, sobre todo por la fiebre que debe ser controlada con paracetamol, por otro lado, la hidratación es muy importante y debe ser la adecuada, debe realizar la consulta con su obstetra para ver el control de su bebé. Estar muy atentas a las posibles complicaciones que pudieran surgir, como por ejemplo el sangrado nasal, la gingivorragia, que es el sangrado de las encías, eso puede aparecer a veces en el embarazo y ser considerado normal pero en el contexto de un cuadro de dengue nos tiene que llamar la atención como así cualquier otro tipo de sangrado, ya sea por vagina o por la orina, también deben ser consultados inmediatamente con su médico ya que esos síntomas requieren de estudios más profundos como por ejemplo la realización de un laboratorio y otros elementos que el médico considere de acuerdo a la evolución de cada caso en particular».

“Es muy importante que, si ella aparte de estar cursando la enfermedad comienza a sentir contracciones, esto puede también ser consecuencia un poco por la infección, en cualquier trimestre del embarazo, porque se ha visto de acuerdo a algunos estudios que puede aumentar el riesgo de parto prematuro, entonces en este caso debe concurrir inmediatamente para que sea evaluada”, remarcó.

Por último, Hurtado, explicó: “Si bien existen muchos estudios en evolución, no hay pruebas o evidencia real que diga que hay un traspaso o un efecto patógeno en realidad, un traspaso puede existir, pero no hay un efecto teratogénico, es decir que no puede producir algún defecto en el bebé, pero sí, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, partos prematuros. Además de algún tipo de hemorragia inclusive en las mujeres que no están embarazadas, puede ser que aumente su sangrado menstrual, o puede favorecer algún tipo de aumento del sangrado en otras patologías”.