Descubrieron una nueva colonia de pingüinos emperador en la Antártida

Científicos británicos anunciaron este viernes la identificación de una nueva colonia de pingüinos emperador en la Antártida utilizando imágenes por satélite del continente, donde la especie está gravemente amenazada por el calentamiento global.

Los investigadores detectaron esta colonia de unos 500 ejemplares por las manchas oscuras que dejan sus excrementos sobre el hielo, que son claramente visibles desde el espacio, explicó el British Antarctic Survey en un comunicado difundido por la agencia de noticias AFP.

La nueva colonia eleva a 66 el número de grupos de pingüinos emperador identificados a lo largo de la costa antártica, la mitad de los cuales fueron avistados gracias a las imágenes por satélite.

«Es un descubrimiento emocionante pero, aunque es una buena noticia, esta colonia es pequeña y se encuentra en una zona muy afectada por el deshielo», señaló Peter Fretwell, el investigador que dirigió el estudio, sin precisar el lugar exacto donde fue localizada.

