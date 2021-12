Desde el 1 de enero regirá en Tucumán el Pase Sanitario nacional

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Miguel Ferre Contreras, evaluó el avance satisfactorio de la campaña vacunatoria contra el Covid-19 en el marco de la implementación del Pase Sanitario y de cara a las fiestas de fin de año.

“A partir del Pase Sanitario implementado el 1 de diciembre, aumentó mucho la vacunación y el interés de las personas por inmunizarse. El principal objetivo que era aumentar la cobertura con las segundas dosis se fue cumpliendo de a poco y llegamos casi al 72% de la población objetivo de Tucumán con el esquema completo”, dijo el funcionario durante una entrevista emitida por Vivo Tucumán del canal Telefé.

“Vemos con agrado que muchas personas decidieron iniciar su esquema de vacunación. Superamos las 90 mil personas que se colocaron la primera dosis y en los próximos días van a completar con la segunda dosis, reforzando su inmunidad”, declaró.

Así las cosas, el médico analizó: “Hemos empezado a avanzar con la colocación de los refuerzos. Cuando inició la colocación de terceras dosis, predominaba la dosis adicional sobre los refuerzos por la característica del paciente y, en este momento, como comenzarán a cumplir los cinco meses necesarios para el refuerzo, lo lógico es que comencemos a aplicar más terceras dosis”.

Sobre ello, Ferre Contreras explicó: “A partir de los cinco meses, ya se puede concurrir a cualquier nodo de vacunación. No hace falta turno previo, no interesa cuál es la vacuna que tengo colocada en el esquema primario y no importa dónde me vacuné. El cambio de nodo es posible. Cuanto mayor sea la cantidad de gente que alcancemos con el esquema completo ya va a ser una maniobra exitosa”.

Pase Sanitario

A partir del 1 de enero entra en vigencia el Pase Sanitario en todo el país para eventos masivos: “Esto estará en vigencia en Tucumán. Lo que tenemos que discutir es si continuará la medida en todos los otros lugares en donde la provincia implementó el pase”.

Nueva cepa

Ómicron es una variante que se propaga y contagia muy rápidamente, dijo el especialista que además valoró: “En pocos días tomó numerosos países. En nuestro país también ingresó rápidamente. Con la variante Delta se retrasó mucho el ingreso y se avanzó con la vacunación. Con Ómicron, considerando que hay provincias que la tienen, hemos perdido la ventaja de ver lo que pasaba en el resto del mundo con las variantes y con las medidas epidemiológicas”.

El funcionario sostuvo que “es seguro que se propaga rápidamente, las medidas de prevención generales, lavado de mano, barbijo y distanciamiento, son medidas de protección seguras. Un pequeño porcentaje de casos graves en mucha población contagiada puede tener un grave impacto en el sistema de salud”.

Prevención en las fiestas

“Estos días será difícil mantener el distanciamiento. Usar barbijo e higienizarse las manos con alcohol en los comercios es importante”, dijo Ferre Contreras que recomendó además no ingresar a comercios donde las personas no utilicen los barbijos.

Cómo trabajarán los nodos vacunatorios en la víspera de Navidad

20, 21, 22 y 23 de diciembre, los nodos trabajarán con normalidad los días.

24 y 25 de diciembre no habrá actividad en los nodos.