Desde el COE reiteran que habrá multas de hasta $ 20.000 a quienes no usen barbijos

El coordinador de Acciones Preventivas del Comité de Operaciones de Emergencias, Elio Cuozzo, explicó cuáles son las medidas que se desarrollan distintos organismos del Estado tucumano para prevenir contagios.

Durante una entrevista desarrollada en Canal 10, al ser consultado sobre la circulación viral por conglomerado, detalló: “es cuando está detectado el caso, se sabe de donde proviene y cuál es la causa. El caso de Lastenia fue atípico porque se cerraron 12 manzanas. Se sabía de dónde provenía el caso. No sólo se estudia el infectado, sino todas las personas que estuvieron en contacto”.

En cambio, la circulación viral comunitaria, señaló que es cuando no se puede conocer de dónde provino el contagio y no se puede controlar, ni registrar la cantidad de infectados. Situación que hasta el momento no se registró en la provincia.

“Es importante poder sostener la fase 5. Es algo muy difícil. Depende de una cuestión cultura y de la conciencia social”, señaló el funcionario.

Contralor de negocios gastronómicos

Cuozzo explicó que el COE está realizando controles en bares y restaurantes: “hay comercios que cumplen con el protocolo como corresponde pero también se registran establecimientos que no lo hacen”.

Sostuvo que se trabaja en la concientización para que empresarios y ciudadanos cumplan con las normas sanitarias exigidas durante la emergencia sanitaria.

“El Estado no es el padre de los ciudadanos. Tiene la obligación de asistir a la población” pero también se necesita el compromiso de la comunidad, razonó.

Día del Amigo

En cuanto a los incumplimientos registrados el Día del Amigo, señaló, “si esto no hubiera ocurrido hoy tendríamos menos casos. Esa es la realidad. Nos preocupa que estas situaciones no pueden ocurrir porque no nos olvidemos que existe mucho personal de Salud que está haciendo los estudios y trabajando a destajo, como también lo hacen los agentes de Seguridad”.

Cumplir con normas sanitarias

El funcionario recordó la importancia de cumplir con el lavado de manos, el distanciamiento social y recordó que las personas que no usan barbijo pueden ser multadas de acuerdo a las normativas provinciales.

La ley 9240, faculta al Ministerio de Salud de Tucumán, a aplicar multas pecuniarias que van de $2000 a $20000 a quienes no utilicen tapabocas y barbijos.

“Es importante que todos cumplamos con las normas, no tan sólo por nosotros y nuestros familiares, sino por todas las personas que tenemos alrededor. Hablemos de solidaridad”, concluyó.

Fuente http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/08/recuerdan-que-aplican-multas-de-hasta-20-mil-por-no-usar-barbijos/