Día del Mate en Argentina: ¿Por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Buenos Aires.- Como una de las efemérides nacionales, todos los 30 de noviembre a partir de 2014, se celebra el Día Nacional del Mate con el fin de promover el reconocimiento permanente de las costumbres argentinas. Además, se eligió esta fecha por el Andrés Guacurarí y Artigas, conocido como Comandante Andresito, militar y caudillo guaraní misionero.

Esta celebración ya es parte del día a día en muchas de las casas argentinas, donde el mate es algo que no puede faltar. 9 de cada 10 hogares toman mate en Argentina.

Argentina y el mate

En toda la República Argentina se le llama mate a la infusión que se prepara con hojas de yerba mate, dentro de un recipiente donde se toma, siendo el más utilizado el de calabaza o, también, el de cuero.

La yerba mate, cuyo nombre científico es Ilex Paraguariensis, es un árbol nativo de la Selva Paranaense. Este árbol puede alcanzar una altura de entre 12 y 16 metros. Para que su cosecha sea más fácil, las plantas son podadas hasta dos veces al año a una altura promedio de dos metros.

Según describe una publicación en Argentina.gob, su origen se remonta a los pueblos guaraníes que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Luego de grandes travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización, lo que provocó que la infusión se haga conocida entonces como té de los jesuitas.

El mate en el mundo

El mate suele tener reconocidas figuras que muestran a la bebida por diferentes lugares. Por ejemplo, jugadores de fútbol como Messi que toma mate habitualmente y así se puede ver a otras figuras del mundo del deporte.

Cómo prepararlo correctamente, paso a paso

En la Argentina, 9 de cada 10 personas toman mate. En el día de la infusión más argenta de todas, te contamos cómo prepararla correctamente.

Si de costumbres hablamos, la de cebar mate es una de las más arraigadas, tanto en nuestro país como en Uruguay, Paraguay e incluso sur de Brasil.

Cómo cebar un buen mate: 5 pasos fundamentales

Llenar un termo con agua caliente

Para que la temperatura de tu mate esté en su punto justo, asegurate de que no esté ni tibia ni hirviendo. Para que la temperatura de tu mate esté en su punto justo, asegurate de que no esté ni tibia ni hirviendo. Lo aconsejable es que esté entre 70 y 80º C. Los gerontes te dirán que pruebes con fuego de hornalla y pava; los más modernos que uses la eléctrica.

Arrojar yerba en el mate y agitar.

La consigna es nuevamente estricta y requiere que el mate no zozobre de yerba ni tampoco que falte. A ojo (nada de medidores) llená hasta las tres cuartas partes del recipiente.

Luego, tapá con una mano la boca del mate, invertila y luego agitala un par de veces para quitarle el polvo. No te olvides después de soplar la palma de tu mano para no manchar lo primero que agarres.

Recostar, formar un hueco y derramar agua tibia.

Ahora recostá la yerba sobre una de las paredes del mate para así formar un hueco en la pared opuesta y, luego, colocá agua tibia suavemente. Es fundamental que no hierva para no quemar la yerba y, por ende, perder su gusto. Dejá reposar unos segundos.

Introducir la bombilla.

Si esto te sale bien, ya estás en condiciones de autoproclamarte porteño. Una recomendación práctica: tapá con un dedo el orificio superior de la bombilla y colocala en el hueco que antes generaste. El gran riesgo de este paso (y por lo que desaprobaríamos el examen) es que el mate quede tapado.

Cebar.

Ahora sí con la temperatura ideal antes mencionada, empezamos a cebar el mate. Se debe colocar poco agua por turno y siempre en el mismo lugar (al lado de la bombilla es la mejor alternativa). Importante: el cebador siempre es el mismo. Si alguien osa a tomar el termo y cebarse a sí mismo… merece la expulsión de la ronda

¿Qué se le puede agregar al mate?

Cada región tiene sus gustos en cuanto al mate. Las hay donde se lo toma amargo, sin agregados, y hay otras en las que se le suele agregar otros productos. Los más comunes son: miel; cáscara de naranja o limón fresca o seca; gajos de menta, poleo, cedrón, peperina, boldo u otro yuyo fragante; una cucharadita de café; etc. También es habitual quemar azúcar y endulzar el mate con una porción del caramelo logrado.

