Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

El Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino se celebra el 26 de marzo de cada año con el objetivo de concienciar a todas las mujeres del mundo de la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que, con un diagnóstico oportuno, se podrían revertir las cifras, que cada vez cobran más vidas.

La referente del Programa de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, doctora Italia Vega, remarcó que lo que se busca es que la comunidad tome conciencia sobre los métodos preventivos y los estudios de control para evitar llegar a esta patología.

“Es conocido que es un cáncer erradicable, es decir, que ni siquiera debería existir. La función principal que tiene este día es promocionar, educar y enseñarle a la población cuáles son las herramientas que tenemos y que ofrece el Sistema de Salud para evitar llegar al cáncer”, explicó Vega.

En la oportunidad, la profesional contó el lunes 27 de marzo, de 9 a 13 horas, se realizará en la explanada de ingreso del Instituto de la Maternidad actividades de concientización, charlas, juegos interactivos y se contará con la presencia de la expo de los nodos rosas con el fin de que la comunidad conozca de que se tratan los mismos y qué estudios ofrecen.

“También contaremos con el Banco de Pelucas, habrá clases de baile y una representación teatral a cargo de actores del Ente Cultural referido obviamente a la temática”, explicó Vega.

Por último, la referente indicó que se harán test de VPH y papanicolau a las mujeres que se acerquen. Para esto no necesitan pedido médico, lo único no deben estar cursando su periodo menstrual, no haber usado óvulos vaginales y no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes.