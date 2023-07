Diez curiosidades sobre Julio Iglesias, el rey de los memes (de Julio)

El cantante español Julio Iglesias llega siempre en el séptimo mes del año, pero no de gira, sino a través de memes, que estallan en todas las plataformas. Resulta interesante conocer algunas curiosidades del personaje, no tan conocido por las nuevas generaciones, que estalla en nuestros celulares.

1 Lo que dijo Julio de los memes de julio

Como era lógico, los memes llegaron al celular de Julio Iglesias, quien se refirió a su inesperado éxito. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, planteó el cantante melódico. Además, se refirió a que de esta forma lo conozcan nuevas generaciones. “¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida”, respondió.

2 El perfil oculto de Julio

¿Los memes habrán revelado el perfil prohibido de Julio? Durante toda su carrera, el coqueto artista prohibió la difusión del perfil izquierdo de su rostro, e incluso ha llegado a despedir colaboradores que no han impedido que se propaguen esas imágenes ¿Y por qué tanto celo? Tal parece que una operación estética le dejó una pequeña concavidad en la mejilla, que se ve le resultó devastador, y por tanto algo a ocultar para siempre. Bueno, hasta que llegaron las redes sociales y su capacidad de mostrar todo…

3 Antes de ser meme y cantante, fue arquero

Créase o no, en 1962 Julio formaba parte de las categorías inferiores de nada menos que el Real Madrid. A sus 19 años era una de las grandes promesas del conjunto merengue. Los que lo vieron bajo los tres palos, aseguran que tenía muchas condiciones. Pero en septiembre de ese año, el día de su cumpleaños número 20, un tremendo accidente en auto lo postró durante cerca de año y medio, y le dejó secuelas en la espalda, por lo que su carrera se vio prematuranente terminada. Un enfermero del que se había hecho amigo, sabiendo de sus inquietudes musicales, le regaló una guitarra, para que mitigara el tiempo en la cama del hospital. Allí empezó a componer temas y, quizás, a prepararse para triunfar en la música.

4 Antes de multiplicar memes, multiplicaba discos

Se asegura que Julio sigue siendo el artista latino más éxitoso de todos los tiempos. Por lo menos, si se toma en cuenta la venta de discos. Iglesias lanzó 80 álbumes en 14 idiomas, y vendió más de 300 millones de copias en todo el mundo, 26 de ellas en España.

5 Un exitoso en el amor

Julio no hubiera necesitado de los memes para conquistar mujeres. El mismo estimó en cerca del millar las conquistas que tuvo en su vida. Para semejante contabilidad, se cuenta que durante su estadía en Londres, antes de ser famoso, llevaba una agenda, donde anotaba el nombre de las señoritas que caían bajo sus redes. Tal parece que no se olvidó de vivir.

6 Los 80 de julio

¿Habrá memes para el cumpleaños número 80 de Julio, en septiembre próximo? Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, por lo que se aproxima seguramente un gran festejo de todos sus fans alrededor del mundo, incluso los que lo conocieron en el séptimo mes del año, es decir, julio.

7 Julio tiene varias caras

Sólo así puede definirse a quien claramente es reconocido como cantante -luego de haber sido arquero- pero también abogado, productor y de hecho empresario, tomando en cuenta sus emprendimientos con los dineros ganados en los escenarios. Ah, también es meme, claro.

8 La herencia de Julio

Dos de sus hijos siguieron sus pasos. Julio Iglesias hijo, quien ya tiene 50 años, grabó varios temas. Y el más conocido, Enrique Iglesias, de 48, quien pegó algunos hits. Enrique también heredó el buen gusto de su padre, ya que está en pareja con la ex tenista rusa Anna Kournikova, toda una belleza. Pero, se estima, no busca otro record que el permanecer con ella.

9 Julio amasó una fortuna

Según la revista Forbes, hasta el año pasado Julio Iglesias tenía una fortuna de 700 millones de euros. Ello lo coloca como el 26to. español más rico, pese a que hace largas décadas tiene domicilio fiscal en Punta Cana. El artista compró el 15% de la isla de Indian Creek, en Miami, donde viven apenas 100 propietarios, todos con salida al mar. En el año 2000, además, le compró a un jeque una mansión en Marbella. Lógicamente, también tiene su avión privado.

10 Julio y las Trillizas

Siempre fue fuerte el vínculo de Julio con la Argentina (claro, mucho antes de los memes) y ello quedó graficado en que, por varios años, contó como coristas a las Trillizas de Oro, María Laura, María Eugenia y María Emilia, las que eran conocidas por hacer publicidades y actuar en TV. En un reportaje, las hermanas, hoy ya abuelas, contaron anécdotas de las giras con el cantante español: “Les daba besos en la boca a todas sus fans, hoy le darían perpetua”, revelaron con humor.

Fuente Agencia Télam