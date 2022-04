Distinguen como “Orgullo Tucumano” a una docente de 91 años

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, distinguió como “Orgullo Tucumano” a Nilda Estela Benaglio de Jerez, destacada docente de historia de la provincia.

El Programa “Orgullo Tucumano”, surgido en la gestión actual del Ministerio de Educación, ya lleva entregadas más de 300 distinciones. El mismo, busca visibilizar, distinguir, reconocer y fomentar las acciones de tucumanos cuyas acciones son fuente de inspiración para miles de chicos y chicas de Tucumán.

Nilda Estela Benaglio de Jerez, nacida en agosto de 1930 (91 años), es Licenciada y Profesora en Lengua y Literatura Clásica, (Latín y Griego), y Licenciada y Profesora de Historia, por la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó como docente en la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, en la Escuela Normal de Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, y en el Liceo Remedios de Escalada de San Martín. Se desempeñó como Profesora Titular –dedicación exclusiva- de la Cátedra de Historia Medieval en la carrera de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, cargo que desempeñó desde 1988 hasta su jubilación. Es autora de numerosos y destacados trabajos e investigaciones científicas en el campo de la historia y la filosofía.

«Fue muy gratificante en lo personal entregarle una distinción a una docente muy importante en mi carrera universitaria como en la de miles de profesionales de la provincia. Con el programa Orgullo Tucumano buscamos reconocer y visibilizar comportamientos ejemplares y Nilda es un ejemplo por la dedicación y por la pasión que puso en su profesión durante toda su carrera».

Benaglio, afirmó «El ministro me ha hecho una gran distinción que yo no esperaba, para mi es maravilloso recibir esta distinción y me parece muy importante que exista Orgullo Tucumano. Fui distinguida por todo lo que he dado como maestra, como profesora, por cómo ayudé a todos mis alumnos y alumnas sin distinciones, hay que ser amplios para enseñar».

Para finalizar, la distinguida agregó «El ministro ha sido mi alumno desde los 18 años, tiene una mente brillante que no ha perdido nada. Me recuerda a dos docentes míos: al doctor Labrousse y al doctor Laclau».