El cambio climático hizo que las olas de calor sean más largas y frecuentes

Las olas de calor en Estados Unidos, Europa y China, con temperaturas récord de más de 40 y 50 grados en algunas regiones, hubieran sido «casi imposibles» sin la existencia del cambio climático, aseguró la red World Weather Attribution (WWA).

Esta red científica, que estudia el vínculo entre los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático, estima que los desajustes del clima causados por la actividad humana hicieron «al menos 50 veces más probable» la ola de calor registrada recientemente en China.

El cambio climático, causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, «ha hecho que las olas de calor sean más largas y frecuentes», señala la WWA, consignó la agencia de noticias AFP.

«Las recientes olas de calor ya no son acontecimientos excepcionales» y «serán aún más intensas y frecuentes si las emisiones no se reducen rápidamente», aseguran los investigadores.

Si bien fenómenos naturales como los anticiclones o El Niño pueden contribuir a desencadenar estas olas de calor, «calentar las temperaturas del planeta quemando combustibles fósiles es la razón principal por la que son tan graves», subrayó la WWA.

En julio, distintas olas de calor han afectado amplias zonas del hemisferio norte, con más de 50 ºC registrados en el Valle de la Muerte californiano (EEUU) o el oeste de China; un récord histórico de 45,3 ºC en la región española de Cataluña y más de 43 ºC en Phoenix (Arizona, EEUU) desde hace 24 días.

Para llegar a estas conclusiones, los autores del estudio -siete científicos de los Países Bajos, el Reino Unido y EEUU- utilizaron datos meteorológicos históricos y modelos climáticos para comparar el clima actual y el calentamiento global de 1,2 grados con el del pasado.

Estos resultados, elaborados con urgencia, se publican sin pasar por el largo proceso de las revistas con comité de lectura, pero combinan métodos aprobados por sus pares.

