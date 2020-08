El COE recorta horario a bares y restoranes y pide “responsabilidad” a dueños

Nuevas restricciones comienzan a regir desde este martes para bares y restoranes. El Comité Operativo de Emergencia (COE) dispuso que el nuevo horario será de 7 a 22 horas, solo se habilitará el 50% de la capacidad en el salón y el máximo por mesa será de tres personas.



“Esto es día a día. Hay que seguir monitoreando de forma permanente hasta que la ciencia encuentre una herramienta para una solución”, dijo el gobernador Juan Manzur luego de la reunión que mantuvo en la tarde del lunes con los ministros de Salud Rossana Chahla, de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, el ministro de Seguridad Claudio Maley y el subsecretario de la Gobernación Pedro Sandilli en la casa municipal del intendente de Las Talitas, Carlos Najar.



MEDIDAS PARA BARES Y RESTORANES

– Abrirán desde las 7 hasta las 22

– Restringir del uso de superficies a un máximo de un cincuenta por ciento (50%) de su capacidad.

– Distanciamiento de dos metros entre personas de distintas mesas.

– No superar la cantidad de tres clientes por cada mesa dispuesta.



“Le pedimos a todos que nos ayude. Si cada tucumano aporte cada granito de arena es cuidar al resto de la sociedad”, solicitó el primer mandatario.



“(A los dueños de bares y restaurantes) hay que pedirle responsabilidad, ya que hay normas que se debe cumplir: no ocupar todas las mesas, el 50% en el interior y no más de tres personas por mesa. Le pedimos a todos que nos ayude”, solicitó el titular del Ejecutivo.



Manzur también remarcó el uso del barbijo. “A todos les pedimos que lo usen, para cuidar al resto de las personas que nos rodean. (Las medidas) las vamos a seguir evaluando y monitoreando”.



Por último dijo que solo en un día ya se hicieron más de 300 hisopados. “De esta manera se están rastrillando cada zona para identificar los contactos”, cerró.



Ante las nuevas medidas, la ministra de Gobierno y Justicia indicó: “Ayer se emitió la resolución número 75 que se prohibió las reuniones sociales y familiares en consonancia hoy se firmó la resolución 76 que dispone que los bares y restaurantes restringen su atención finalizando a las 22 a partir del 4 de agosto”.



“Se dispuso continuar con la medida de la ocupación sólo el 50% de la capacidad agregando que por mesa no supera las tres personas”, agregó.



La titular de la cartera política exhortó a la sociedad que extreme las medidas ante la situación que atraviesa la provincia.

Fuente https://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/08/bares-y-restoranes-cerraran-a-las-22-y-piden-responsabilidad-a-duenos/