El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tiene coronavirus

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales confirmó anoche que dio positivo para coronavirus, transformándose en el primer mandatario provincial contagiado con Covid-19 en Argentina.

La noticia la dio el propio gobernador a través de sus redes sociales, luego de mantener contacto con diferentes medios nacionales comentando la situación sanitaria y epidemiológica en la que se encuentra la provincia a raíz de la pandemia.

“Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!”, publicó el gobernador, y la noticia rápidamente se viralizó en medios de comunicación y redes sociales.

La última aparición pública del gobernador fue en la noche del jueves, en el informe del Comité Operativo de Emergencia, que se realizó desde la ciudad de San Pedro, donde el titular del Ejecutivo jujeño, junto a otros funcionarios, también realizó recorridos y mantuvo diferentes reuniones.

Antes que se difundiera la publicación anoche, el mandatario había dado una entrevista al periodista Nicolás Wiñazki, en el canal Todo Noticias, aunque allí no había anticipado nada del testeo que se realizó ni de su contagio.

Fuente https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-8-15-1-0-0-el-gobernador-gerardo-morales-dio-positivo-para-covid-19