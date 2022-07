El hospital Eva Perón ahora ofrece ligadura de trompas por cirugía laparoscópica

La semana pasada, los profesionales de los servicios de Toco-ginecología y Cirugía, practicaron por primera vez en el efector una operación de este tipo a una paciente con embarazo ectópico. Mitos y realidades de este procedimiento, y cómo acceder al mismo.

“Fue una intervención no complicada que pudo hacerse de manera programada. El embarazo ectópico de urgencia debe hacerse con laparotomía para resolverlo rápidamente porque la paciente está sangrando hacia su abdomen. En este caso, la paciente llegó con un embarazo ectópico no complicado, no tenía ningún signo que indique que haya urgencia, entonces se decidió programar con laparoscópica y tuvo un resultado excelente”, comenzó diciendo la doctora María Constanza Zelaya, médica toco-ginecóloga del hospital Eva Perón, ubicado en Banda del Río Salí.

Y continuó: “Con otra de las doctoras del servicio estuvimos hace poco tiempo en Corrientes, haciendo un curso de laparoscopía ginecológica en el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica (CENCIL) dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. La idea es empezar a ofrecer a nuestras pacientes las ligaduras tubarias por laparoscópica. Entonces esto fue el puntapié para iniciar con una nueva prestación en el hospital, que nos vendrá muy bien para nuestra zona. Muchas pacientes solicitan ligaduras tubarias, y por ahí no se pueden hacer en el momento del nacimiento del bebé porque terminan siendo por parto normal”.

La única condición para acceder a esta prestación, detalló la especialista, es que la paciente no quiera tener más hijos porque es un procedimiento definitivo. Debe ser mayor de edad, se practican previamente los estudios pre-quirúrgicos que son un análisis de sangre y un electrocardiograma. Luego se programa la cirugía, se interna la persona el mismo día de la operación y 24 horas después se le da el alta.

Desmitificando

“Hay una creencia popular que ligarse las trompas puede alterar a la paciente, su carácter, pero no es así. La mujer seguirá teniendo sus ciclos menstruales como siempre, los ovarios siguen funcionando, por lo tanto, va a menstruar todos los meses como corresponde; no tendrá problemas en cuanto sus relaciones sexuales, podrá mantener su sexualidad tal cual como hasta ahora. La única consecuencia que tendrá la ligadura de trompas, es que no podrá tener más hijos”, sostuvo Zelaya.

Las pacientes que deseen practicarse el procedimiento, se pueden acercar al hospital Eva Perón y dirigirse al servicio de Toco-ginecología, donde recibirán toda la información y podrán programar el tratamiento. “Por suerte contamos con la colaboración del servicio de Cirugía del hospital, porque como estamos recién iniciando les pedimos el apoyo a los médicos cirujanos y tuvimos una muy buena experiencia con este primer embarazo ectópico”, terminó.