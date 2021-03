El lunes comenzará la vacunación para personas con diabetes tipo 1 insulinodependientes

Así lo informó la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, durante la jornada de este miércoles, dia en el que comenzaron las inscripciones para vacunar a personas de 18 a 59 años, con esta patología. Las mismas pueden generar su turno por la página www.vacunartuc.gob.ar

En la oportunidad, la funcionaria aclaró que el rango de edad es debido a que aún la vacuna no está autorizada para mayores de 60 años. “Esperamos que este fin de semana tengamos a los pacientes con su turno asignado para recibir su dosis y así comenzar el lunes con la vacunación que se hará en el Hipódromo con las metodologías peatonal y AutoVac”, explicó.

En este sentido, indicó que el Ministerio cuenta con todo el padrón del Sistema Público de Salud, el del Subsidio de Salud y el de la obra social Prensa. “Estamos esperando que todas aquellas obras sociales a las que les solicitamos que nos hicieran llegar el padrón con los datos de los pacientes con diabetes 1 insulinodependientes, lo hagan, para que puedan ser cargados en nuestra página”, agregó.

Además explicó que si no se encuentran en el padrón, las personas no podrán sacar su turno: “Es por eso que pedimos por favor a todas las obras sociales que manden a la brevedad el padrón para que los pacientes puedan tener su turno. Queremos que no se genere ansiedad en aquellas personas que se buscan y no se encuentran. Nosotros iremos cargando todos los datos que vayan llegando”.

En la página se le otorgará un número de turno a cada uno que se inscriba. Se puede hacer la gestión desde un teléfono celular, desde una PC o desde una notebook. Los interesados también pueden llamar a Salud Escucha (0800-4444-999) y registrarse vía telefónica. Lo único que se necesita para generar el turno es el DNI.