El ministerio de Salud apuesta a la captación de pacientes hipertensos para su tratamiento

Durante la mañana de hoy, la sub secretaria del ministerio de Salud Pública, doctora Cristina Majul, se reunió con referentes del área operativa Noroeste, con el objetivo de proyectar acciones en conjunto.

Sobre esto, la sub secretaria de Salud, doctora Cristina Majul, contó: “Desde el Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, nos encontramos en la búsqueda de estrategias, dentro del Programa de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, de pacientes que no saben que padecen estas enfermedades, es decir realizamos la detección precoz de la hipertensión, dándole la posibilidad de que el paciente se llegue, se le tome la presión y se lo pueda direccionar. Si el paciente, no sabe que es hipertenso, y se llegó por ciertas circunstancias a tomarse la presión debemos poder darle el acceso a que tenga el diagnóstico”.

Y agregó: “Cada área operativa tiene estrategias diferentes según su población, la idea es buscar al que no sabe que es hipertenso, ayudarlo a que tenga lo más precozmente posible su diagnóstico y si lo es, asegurarnos que tome la medicación que corresponde en tiempo y forma, todos los meses, una tarea que no es nada simple”.

Siguiendo esta línea, la profesional destacó que el propósito del Ministerio de Salud es evitar los accidentes cerebrovasculares, sobre todo porque es una enfermedad silenciosa. “El hallazgo de la persona que es hipertensa es casual, ya que no duele absolutamente nada y son personas por lo general jóvenes, que desconocen ese estado de salud. Lo mismo vamos hacer posteriormente con los pacientes diabéticos o alguna otra enfermedad crónica”, destacó.

Por su parte, la doctora María Ana Vega, directora del área Operativa Noroeste, perteneciente al área Programática Centro, expresó: “Las patologías crónicas son las que en este momento nos afligen más, por el hecho de que son progresivas, hay mucha gente que no sabe que se tiene esa patología y aprovechando este momento, en el que no estamos tan perseguidos por otras enfermedades, nos tenemos que ocupar de esto”.

Siguiendo esta línea, la profesional destacó que, en la ocasión, se habló sobre hipertensión fundamentalmente, con el objetivo de volver a captar a los pacientes que no se acercan a los servicios por diferentes razones. De esta forma lo que se intenta lograr es evitar las complicaciones posteriores, otorgando la medicación y el control indicado.