Embarazadas que se infectan “tienen más probabilidad de entrar a terapia”

Con la presencia de la Covi-19 durante más de un año en Tucumán, los estudios acerca de la presencia de la enfermedad en el embarazo han tomado mayor especificidad, así lo explicó el jefe de la Sala de Partos del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, Gerardo Murga, quien instó a las gestantes a tomar mayores cuidados.

“Los estudios empezaron a reportar que una mujer embarazada que se infecta con Covid-19 tiene mucha más probabilidad de entrar a una terapia intensiva y requerir tratamiento con respirador, que una mujer no embarazada. Por eso, es importante que las embarazadas no circulen, que se aíslen, como grupo de riesgo, porque la única forma de no adquirir la enfermedad es no circular”, indicó el médico obstetra en una entrevista en el programa Mañanas de Entrecasa, que se emite por Canal 10.

Acerca de la posibilidad de la transmisión vertical, Murga especificó que “de este virus no se sabe si es capaz de generar malformaciones congénitas, pero es un virus y se debería comportar como otros. Sabemos que los virus, en general, cuanto más precozmente se adquieren durante el embarazo tienen mayor efecto sobre el bebé, es decir, que puede producir trastornos o malformaciones congénitas”, añadió.

En estos momentos, los médicos están abocados a estudiar si puede haber un pasaje transplacentario del virus al líquido amniótico, indicó Murga. Por otro lado, detalló que “la transmisión puede ser a través de la leche. Pero sería tan baja la cantidad del virus que no tendríamos que contraindicar a la lactancia”.

En otro caso en el que la madre puede contagiar al recién nacido es en el momento de la manipulación del bebé. “La mamá para dar la teta tendría que ponerse el barbijo y cubrir la carita del bebé. Además, lavar la teta con agua y jabón, antes y después de alimentar al bebé”.

Sobre la vacunación contra el coronavirus en gestantes, que por el momento no está indicada, el profesional explicó que los laboratorios “no utilizaron mujeres embarazadas para ver cuáles son los efectos adversos, entonces no hay reportes de cuáles serían esos efectos en esa población”.

Sin embargo, el obstetra subrayó que los estudios dicen que “si uno traspola los resultados de la población en general en relación a los efectos adversos que son mínimos, no habría motivos para no vacunar a las embarazadas. Pero no hay ningún estudio que las haya incluido”.