“En Tucumán el 75% de los mayores de 18 años fue inmunizado con una dosis”

La ministra de Salud, Rossana Chahla, consideró que la campaña de vacunación es exitosa y alcanzó hasta el momento al 75% de la población mayor de 18 años con la aplicación de una dosis de vacunas contra el Covid-19.

“Hemos podido llegar más allá de la meta esperada. Ayer teníamos el 75% de toda la población de Tucumán, mayor de 18 años, con primera dosis. El 30% de los vacunados tienen las dos dosis”, razonó.

En agosto, dijo durante una entrevista desarrollada en el programa Los Primeros de Canal 10, se completarán esquemas de las vacunas Sinopharm y AstraZeneca, esperando que lleguen vacunas de Sputnik para completar a quienes recibieron la primera dosis desde el 12 de abril en adelante: “La semana que viene llegarían segundas dosis de Sputnik V. Nos notifican 48 horas antes de la llegada y la cantidad de dosis y también habrá producción local”.

Nuevas variantes

Sobre la mutación del virus del Covid a la variante Delta manifestó que es una preocupación: “Vemos que hay presión epidemiológica de provincias vecinas. Nosotros tenemos una vulnerabilidad, especialmente las del NOA. Es fundamental cumplir el aislamiento de 10 días en Tucumán. En una resolución que tenemos con el COE, exigimos 10 días, ya que se comprobó a los ocho días positiviza, a pesar de anteriormente haber dado PCR Negativo”.

Vacunación a personas de 12 a 17 años

Reiteró los requisitos que los menores de 12 a 17 años sean inoculados: “que tengan alguna comorbilidad. Una enfermedad de base: diabetes, obesidad, patología cardiovascular, patología renal, patología respiratoria, patología neurológica inmunodeprimidos y enfermedades raras. Debe ir con prescripción médica y la compañía de un padre o un tutor. Se aplicará la vacuna Moderna”.

Obligatoriedad de la inmunización

Chahla expresó que “todo lo que sea en beneficio y prevención para la comunidad, debe ser obligatorio. No sólo nos cuidamos nosotros sino también a los demás. Tenemos que cuidarnos entre todos. Una persona que no se vacuna expone al otro. La vacunación tiene que ser masiva para que tenga impacto. Una pandemia dura mucho tiempo. Sabemos que habrá variantes del virus y que mucha persona morirá”.

Recomendó que, a pesar de tener las dos dosis colocadas, no se debe descuidar la prevención: “la vacuna tiene una efectividad alta, pero no es del 100%. El sistema inmune de cada persona no responde a la formación de anticuerpos. Además, hay comorbilidades. Es muy importante tener puesta las dos dosis y no tenemos que relajarnos con las otras medidas de prevención”.

Epidemiología

“En Tucumán seguimos manteniendo una meseta alta. Esperamos el impacto de los festejos del Día del Amigo. Siempre recomendamos que las reuniones sean al aire libre, con la menor cantidad de personas posible, respetando el distanciamiento, realizando control de temperaturas y exigiendo el uso de barbijos”, dijo.

Debate nacional sobre la eutanasia

Sobre la eutanasia a la que consideró como un debate que se viene en el Congreso “porque es interesante saber qué es lo que piensa la gente y hay que ponerlo en la mesa. Otros países del mundo lo debatieron y otros tienen su ley. Las personas podemos decidir cómo morir. Las personas pueden expresar su voluntad”.

Salud mental

Sobre la falta de políticas públicas en salud mental, consideró: “Después de la pos pandemia, se registrarán mayor número de casos con traumas psicológicos y psiquiátricos. Muchas personas tuvieron angustia, ansiedad, incertidumbre e insomnio. La política es el medio para desarrollar y aplicar leyes en esta materia”.