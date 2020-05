En Tucumán no están dadas las condiciones para volver a clases remarcan desde ATEP

Mediante el sistema de videollamada, se realizó una nueva reunión de la Comisión Técnica Paritaria de Ctera para analizar las actuales condiciones de trabajo de la docencia argentina en tiempos de pandemia mundial por el coronavirus. En la oportunidad, nuevamente se puso de relieve la importancia de la Escuela Pública y se remarcó el esfuerzo puesto por los trabajadores de la educación para sostener el actual proceso de continuidad Pedagógica.

En representación de Tucumán participó el Secretario General de ATEP David Toledo, quien expresó de manera clara y contundente la postura gremial existente, ante la posibilidad de un regreso en el corto plazo a la modalidad de clases presencial. Esto fue rechazado de plano ya que no están dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura mínimas indispensables para hacerlo.

“A nosotros nos parece que en algún momento retornaremos al sistema tradicional pero ahora no es el momento, porque no están dadas las condiciones. Creemos que después de las vacaciones de julio recién se tendría que analizar la situación y para hacerlo hay que hablar con todos los sectores interesados que son los docentes y las organizaciones gremiales que los representan de manera legítima. No están dadas las condiciones para volver a clases ni siquiera de manera alternada ni progresiva. Esto lo decimos,desde CTERA y desde ATEP con absoluta responsabilidad, debe haber una previsión muy atenta de la infraestructura escolar. Si bien es cierto que en Tucumán y en otras regiones se hacen los esfuerzos necesarios, en estos momentos no tenemos la infraestructura suficiente. Hay que escuchar a los expertos médicos, infectólogos y especialistas para recién poder prever un retorno a clases presenciales. Desde siempre, venimos bregando por mayor presupuesto educativo para atender requerimientos que exige la docencia: elementos de limpieza, de aseo personal, de higiene o barbijos”, expresó Toledo.

Durante la videoconferencia se puso especial énfasis en señalar que las instituciones gremiales docentes deben tener participación en las decisiones que se tomen a futuro y que afectan y comprometen a los trabajadores de la educación. “No están dadas las condiciones para volver y lo dicen los expertos. Lo primero que pedimos al Gobierno Nacional que ante cualquier anuncio, los sectores interesados sean consultados de manera directa, compartiendo las experiencias y no enterarnos por los diarios. Los sindicatos docentes tienen la trayectoria y autoridad necesaria para poder exigir ser escuchados al momento de tomar decisiones de importancia como la posibilidad de volver a las aulas”, afirmó.

Dentro del proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio que está vigente en el país, los integrantes de la Junta Ejecutiva de CTERA se encuentran en permanente contacto para tratar todos los temas que interesan a los docentes del país. “El contacto es permanente y ayer tuvimos uno referido a la vigencia de los derechos humanos,a raíz de una situación lamentable que tuvimos en Tucumán con la muerte de un joven jornalero de Chicligasta muy triste por cierto y donde se comprueba exceso por parte de autoridades policiales. Esto lo hemos repudiado porque en Democracia estas situaciones no pueden producirse. Por este tema, tuvimos una videoconferencia con compañeros de derechos humanos de todas las entidades de base de CTERA”.

También se decidió que pronto habrá un protocolo de recomendaciones de la Secretaria de Salud Laboral que se está elaborando referido a condiciones de trabajo en tiempos de cuarentena para resguardar la educación pública del país.

Fuente http://www.ateptucuman.com.ar/Noticia.aspx?nov=10940