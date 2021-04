En Tucumán postergarán cirugías que no sean de urgencia

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruíz, explicó en diálogo con el programa Vivo Tucumán de Telefé, que la provincia tiene “la capacidad suficiente, pero sabemos que no es ilimitada. Hay camas con respiradores, pero también es limitado el recurso humano que es valioso y tiene un tope de horas de trabajo. Por eso entre todos tenemos que cuidar al personal de salud”.

Medina Ruíz indicó que la decisión se basó en la cantidad de pacientes diarios contagiados. “Llegamos a la determinación de postergar, no suspender, todas las cirugías programadas que no requieran una intervención de urgencia, por ejemplo, las de cálculos en la vesícula, en casos en los que hay un cálculo grande, con una vesícula que no está inflamadas y no corre riesgo. Un caso diferente sería el de una persona que tiene litiasis vesicular, con las paredes engrosadas, con cálculos chiquitos que pueden obstruir la vía biliar”, explicó el profesional.

El médico insistió en que hay una serie de cirugías que “pueden posponerse, como una estética o el reemplazo de una rodilla con artrosis, para que podamos tener disponibles todas las camas posibles para atender a los pacientes covid y no covid que requieran urgencia, por ejemplo, en casos de una cirugía oncológica, complicaciones cardíacas o respiratorias que requieren internación”.

“Seguimos en el 65% de ocupación de camas, a veces es un poco más o menos, porque es muy dinámico. En el sistema privado creemos que está un poco por encima de esos valores. Sin embargo, no queremos llegar al límite, por eso tomamos esta decisión con los directores de los hospitales que atienden coronavirus”, remarcó Medina Ruíz.

La estrategia del Ministerio de Salud Pública frente a un aumento de casos es habilitar camas a medida de la necesidad. “Teníamos al menos 340 camas críticas disponibles y semicríticas convertibles. Además, hemos redireccionado el recurso humano y refuncionalizado servicios, como los de rehabilitación que son importantes y necesarios, pero quizá en este momento disminuirán su capacidad de funcionamiento para atender covid”.

Provisión de oxígeno medicinal

En todos los hospitales se aumentó la capacidad de oxígeno desde el inicio de la pandemia, informó Media Ruíz. Otra ventaja con la que cuenta la provincia es tener en el territorio una fábrica de oxígeno medicinal que permite el abastecimiento constante. “Hicimos previsiones y pusimos otro tanque en el hospital Centro de Salud y otro, de mayor tamaño, en el Avellaneda el año pasado”, concluyó.