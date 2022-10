En un emotivo acto de colación, se graduaron de enfermeros universitarios 256 jóvenes

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, participó este miércoles del evento que significó no sólo contar con más profesionales capacitados para el Sistema Provincial de Salud, sino también el gran esfuerzo de los alumnos para llegar a la meta estudiando en plena pandemia.

“Estamos en un acto de recepción de diploma de egresados a chicos y chicas que estuvieron estudiando durante la pandemia. Emocionados porque vemos que más de 250 personas están recibiendo el título en este momento y eso significa esfuerzo, sacrificio de horas de descanso y con la familia, para estudiar, capacitarse y estar a la altura de las necesidades de nuestra población en Tucumán. Estoy muy orgulloso porque estas personas apostaron a la vida, a la patria”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el secretario general de ATSA, legislador Reneé Ramírez, detalló: “Es un logro llegar al objetivo final de darle el título a estos 256 compañeros que han hecho un sacrificio enorme durante tres años para recibirse de enfermeros universitarios. De los cuales, 198 son trabajadores del Sistema Provincial de Salud y del sector privado, que eran auxiliares de Enfermería y a partir de hoy ya son enfermeros universitarios”.

Asimismo, el funcionario explicó que otro grupo estuvo formado por jóvenes comuneros de los pueblos originarios, 56 chicos que a partir de ahora son enfermeros universitarios dispuestos a abastecer al Sistema Público y Privado con su mano de obra calificada.

En concordancia, el secretario general de FATSA, licenciado Carlos West Ocampo, ahondó en el marco institucional en que se entregaron los diplomas a los nuevos profesionales: “Se contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, directores de hospitales, el rector honorario de la universidad, doctor Ginés González García, y todos los representantes sindicales, el cuerpo docente, realmente le dio un marco a esta entrega muy particular”.

Luego agregó: “Hablamos de trabajadores muy humildes de toda la provincia que hoy coronaron sus estudios recibiendo el título de enfermeros universitarios, lo mismo que un grupo de chicos de comunidades diaguitas que fueron becados por nuestra institución. Se recibieron y el 90 por ciento está trabajando, cumpliendo una tarea fundamental en el momento en que todo el mundo tenía temor sobre el contagio y las consecuencias del COVID, estos chicos hicieron frente a todo, siguieron estudiando y trabajando. Así que para nosotros es un orgullo enorme estar aquí. Es el primer acto de colación de grado de esta magnitud post pandemia. Y saber que hay 5000 chicos estudiando Enfermería en Tucumán, nos llena de orgullo”.

Cabe destacar que, los actuales profesionales se formaron a través de la universidad iSalud. Además, participaron de la colación: la licenciada Norma Iglesias y los doctores Ginés González García, Migue Ángel Zubieta y Carlos Pesa.

En la voz de los protagonistas

Cecilia América Tanda, egresada de ISalud, dijo: “Me recibí el 17 de diciembre del año pasado, trabajando en tres lugares y con dos hijos a cargo. Este momento lo aprovecho para dar las gracias a la federación, a la gente de ISalud que hizo posible todo esto, al ministro de Salud Pública que siempre está acompañando a ATSA y especialmente a René que es nuestra cabeza, el que nos ayuda siempre, porque si no hubiese existido un lugar físico como ATSA, para nosotros hubiera sido muy complicado poder estudiar”.

En este sentido, comentó que fueron becados: “No pagamos absolutamente nada, lo único que pagamos fue el pasaje. Inclusive cuando había chicos que tenían inconvenientes, los apoyaba para poder llegar. Fue muy difícil en época de pandemia, sin poder faltar, tener que estudiar. Para mí fue un logro tremendo, pero tuve todo el apoyo de ISalud y de nuestro secretario general René Ramírez”.

Finalmente, Aldo Balderrama expresó: “Es emocionante estar aquí porque me costó mucho sacrificio, dejar a mi familia, a mi hijo, no fue fácil, pero lo logré. Soy de la comunidad de Chasquivil, de Alta Montaña, donde me formé e hice la secundaria. Después me salió esta oportunidad de estudiar enfermería y la aproveché”.